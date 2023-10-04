中華醫大西點麵包成果發表會 學員發揮創意製作雙十麵包喜迎國慶

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西點麵包製作訓練班結訓成果發表會上午11時30分在餐旅系的餐飲專業教室舉行，包括台南市政府勞工局長王鑫基、職訓就服中心代表林鳳儀、中華醫大民生學院長劉保文、餐旅系主任林士民、老師賴鍚淮等都到場為學員們祝賀。
訓練班培訓計畫主持人餐旅系副教授陳南吟表示，西點麵包製作訓練班由台南市政府勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦，主要在透過技能培訓幫助失業民眾學習第二專長、有機會重新踏入職場就業或創業，開啟職涯第二春。為讓學員們有充實的收穫及紮實的專業技能，在課程規劃上學理和實務兼具，聘請校內外專業老師授課，並邀請業界烘焙老師指導術科實作課程，所有課程皆在餐旅系設備完善的專業教室進行，內容涵蓋麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品實作、健康高纖米穀粉烘焙應用，並讓學員學習伴手禮禮盒的設計，力求每位學員的西點麵包製作和烘焙技術都能到位。
今日的結訓成果發表會上，學員不負所望合力完成多項麵包、蛋糕、餅乾、中式點心、伴手禮禮盒等製作及展示，特別的是，迎接雙十國慶到來，大家發揮創意巧思製作各式有雙十圖騰的國慶麵包，喜迎國慶日的到來，應景又有趣。
局長王鑫基除了頒發學員結業證書，也偕同中華醫大師長參觀學員們親手製作展示的各種產品，對學員們努力學習終有所成，給予祝福和極高的評價，期盼結訓後人人都可以在職場上發揮所學，開啟職涯第二春。
陳南吟表示，除了培訓期間教導學員技能，也安排餐飲業界到校做徵才說明及就業媒合，期能讓學員們結訓即就業，順利銜接大展所長；另也規劃明年3月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，儲備就業與創業的基礎能量。