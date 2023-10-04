小犬颱風抵台前又增強！劇烈風雨入夜報到 宜蘭雨量已達219毫米
小犬颱風（國際命名：KOINU）在今（4）日中午過後有出現稍微增強的情況，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，小犬颱風暴風圈已經慢慢進入台灣各縣市，上半天主要降雨都在北部、東北部，下半天開始東半部就雨勢越晚會越大，各地風力也將逐漸增強，颱風預估明（5）日上午登陸，明日下午出海。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華說明，台灣東部海域雖然垂直風切不小，但小犬颱風在過去幾個小時的強度仍有稍微變強，不過風雨感受差距並不大，花東和南部山區仍特別留意會出現大豪雨甚至以上等級的降雨，此外，小犬颱風中心越接近陸地，整體可能會有不規則運動的情況，究竟會在哪裡登陸有待觀察。
氣象署表示，從昨日0時至今日下午2時，出現較大累積雨量的第一名為「宜蘭縣太平山」219毫米，其次是「新北市烏來區」153毫米、「臺北市陽明山」130.5毫米、「桃園市復興區」124毫米，出現較大陣風區域則是「蘭嶼」12級、「東吉島」10級。
小犬颱風4日下午12時30分，中心位於鵝鑾鼻東南東方約200公里的海面上，以每小時10公里的速度，向西進行，近中心最大風速每秒46公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。