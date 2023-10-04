力拚國會過半！民進黨國務青搬出這兩台「要從台灣頭一路贏」

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除了應援團外，阮俊達也特別介紹兩台國務青行動胖卡，北台灣為「獺青號」，吉祥物為水獺，除了「獺」字裡有「賴」之外，水獺也是在可愛外表下，聰明、靈活、強悍的動物，希望國務青可以帶著水獺精神，為「民主大聯盟」總統立委參選人助選，把大家介紹給全國年輕的選民，為Team Taiwan爭取共同的勝利。
何博文表示，現場有這麼多年輕人一起參與政治，都是台灣民主政治的動能，這也是民進黨非常驕傲、也讓大家認同的；他說，過去他在議會，現在要進軍國會，所以在地方也栽培年輕人接棒，民主的傳承就是這樣代代相傳，民進黨不但培養年輕人，也讓年輕人能在政壇發揮自己的能量，台灣民主的動能就在這邊。
何博文強調，今天來到台灣最北端，感受台灣最北端的空氣，相信這股勝利之風，會從台灣最北端一路往南吹，2024大選和年輕朋友一起攜手合作，希望中央能夠延續優質執政、國會也能達成過半的目標，這不只是民進黨的勝利也會是台灣人民共同的勝利，大家共同努力，一起鞏固我們民主的生活方式，讓台灣民主永續生存。
國務青代表陳同學指出，何博文是願意聆聽接納年輕人聲音的對象，會做北海岸青年回來打拚的堅實後盾，拜託大家支持何博文，守護北海岸，讓北海岸更好。
民進黨青年部預告，國務青行動胖卡還有一台「漫豚號」，吉祥物為水豚，代表沉穩、踏實、可靠的精神，希望搭上漫豚號的國務青，可以學習一個人走得快，但一群人慢慢走，卻能走得更長遠的「漫豚」精神。