NBA／承諾續約長留公鹿！字母哥：我明年再續約 因為錢會更多
今夏密爾瓦基公鹿（NBA）主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo一度傳言可能會離去，但隨著Damian Lillard的交易案達成，公鹿將有信心留下字母哥，Giannis Antetokounmpo也在媒體日對續留問題作出回應。
記者張志宇/綜合報導
Giannis Antetokounmpo先是開玩笑表示，「現在簽合約沒有意義，因為錢不重要，但很多錢才重要，所以我明年再簽（笑聲）。」對於續留球隊，字母哥透露，「我希望生涯剩餘的時間都為公鹿效力，只要我們在贏球，就這麼簡單，這就是我的承諾，既然球隊已經做到承諾了，我將會留下，但今年還不是續約的時候。」
據《ESPN》表示，Giannis Antetokounmpo在例行賽開始前，能與公鹿簽下一份價值3年1.86億美元（約57億）的合約，平均年薪高達6200萬美元（約19億台幣），或是也能在下賽季休賽期簽下一份4年2.6億（約80億台幣）的合約，平均年薪則為6500萬美元（約20億台幣）。
其中Damian Lillard在2022年休賽季與拓荒者達成2年1.22億美金（約39億台幣），年均薪也是高達6000萬美金（約19億台幣），屆時若公鹿成功續約Giannis Antetokounmpo，公鹿陣中將會有兩位年均薪破6000萬美金的球員。