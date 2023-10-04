拉麥卡錫下馬、挨批共和黨罪人！佛州極右議員蓋茲爭議多

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蓋茲的政治立場屬於色彩鮮明的極右派，給人一種煽動者的形象，因此蓋茲的政治生涯也經常伴隨爭議。比起枯燥的治理事務，蓋茲更感興趣的是與政敵的爭吵，也有多次擾亂眾議院程序的紀錄。
身為川普的忠實追隨者，國會暴動發生後沒幾個月，蓋茲與同為極右派的喬治亞州女議員格林（Marjorie Taylor Greene）就開始「美國優先」宣傳之旅，放大了川普關於2020年選舉舞弊的虛假指控，也繼續攻擊批評川普的共和黨人，力道之猛，據說連麥卡錫都感到震驚與憂心，害怕蓋茲等人的言論只會煽動更多暴力行徑。
今年初，蓋茲也是共和黨內保守派，帶頭反對麥卡錫成為議長的要角之一，在麥卡錫同意讓步後，蓋茲等人才終於在第15輪的投票軟化，同意麥卡錫坐上議長寶座。然而，由於向極右派議員的承諾之一，就是允許任何成員提出罷免議長的動議，麥卡錫也因此嚐到苦果。
蓋茲聲稱，自己的行為符合美國人民和共和黨選民的利益，希望麥卡錫能展現更多強硬態度。然而過去2年，眾議院道德委員會一直在對蓋茲進行調查，包含涉嫌與未成年人發生性行為、吸毒、濫用競選資金等，因此也有分析認為，在麥卡錫拒絕干預國會對蓋茲的調查後，蓋茲發起罷免動議的根本原因，是為了要報復麥卡錫。
面對指控，蓋茲始終堅稱自己是清白的，還嘲諷說自己是美國國會「接受最多調查的人」，暗示有關調查是為了抹黑他，意有所指的表示：「道德委員會對我的興趣，似乎是根據我與演講者的關係而增減」，並表現出對競選州長、擠身參議員不屑一顧的樣子，否認外界對他有更大政治野心的質疑。不少共和黨人則是不滿蓋茲的作法，認為他罔顧全黨利益、背刺黨內同志。