大馬王儲也在曼谷槍擊現場！隨扈築人牆保護 王儲嘆最糟糕的經歷
泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）昨（3）日下午4點左右發生槍擊案，年僅14歲的槍手在現場無差別開槍攻擊路人，造成2死、5受傷。暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，人群聚集，槍擊案發生當下許多名人都在附近，包括馬來西亞的柔佛王儲一家，王儲的隨扈緊急將他們送往飯店地下室，柔佛王儲事後也直呼「這是我有史以來最糟糕的經驗！」
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這起震驚世界的槍擊案造成1名30歲的中國女遊客和1名緬甸籍女性死亡，年僅14歲的槍手就讀泰國私立學校Essence school（โรงเรียนดิเอสเซนส์），算是泰國的名校，一個學期學費4000美元、約新台幣13萬元。槍手先購買了用來發射空包彈的玩具手槍，再透過網路上的教學，自行改造成能夠發射實彈的槍。目前犯案動機還在調查，槍手的家人則跟警方表示他長期有心理疾病，也都有吃藥控制，但那天突然情緒不穩定。
大馬的柔佛王儲東姑依斯邁（Tunku Ismail Sultan Ibrahim）在槍擊案當時，一家人正好也在暹羅百麗宮附近，柔佛王儲在社群媒體發文報平安，並透露了事發當下的過程。柔佛王儲表示，發生槍擊後，隨扈保護他們跑到飯店地下室，當時腦中唯一的想法就是「外面有多少槍手，他們有什麼武器，現場狀況怎麼樣了」，現場一片混亂，到處傳來尖叫聲，也沒有任何資訊，只能保持警惕，為任何可能發生的情況做好準備。
柔佛王儲表示，自己孩子被嚇得大哭，隨扈與安全團隊則築起人牆保護。原本想前往馬來西亞大使館，但司機告訴他們新加坡大使館更近，於是轉而向新加坡駐柔佛領事館尋求幫助。柔佛王儲透露，到新加坡大使館後，也立即與馬來西亞首相和防長取得聯繫，告知他們現場狀況，馬來西亞大使也陪伴在一旁。
柔佛王儲表示，雖然因此錯過了柔佛州內足球隊的比賽很遺憾，但幸好家人和安全團隊都平安無事，感謝安全團隊以及馬來西亞和新加坡使館人員的幫忙。柔佛王儲最後也對兩位死者致哀，「願真主保佑他們無辜的靈魂」。