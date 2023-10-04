林心如曾和蘇有朋太好！惹火林志穎提分手　她證實：怪年輕不懂事

前BIGBANG勝利腳踏兩條船！峇里島無縫劈兩女　行程全一樣穿幫

▲BIGBANG前團員勝利日前到峇里島旅遊，前後分別跟兩女共遊，因行程安排全一樣穿幫。（圖／勝利IG）
▲BIGBANG前團員勝利日前到峇里島旅遊，前後分別跟兩女共遊，因行程安排全一樣穿幫。（圖／勝利IG）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利，2019年因涉嫌性交易等9項罪嫌，坐牢1年半，於今年年初出獄。今（4）日勝利被韓媒報料，在峇里島腳踏兩條船，前後約會兩女，沒想到兩女竟是好友，最後被B女識破，公開此事氣喊「他永遠不可能改變！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲BIGBANG第四場演唱會，勝利狂秀中文。（圖／Live Nation Taiwan提供，2015.09.27）
▲勝利離開演藝圈私生活依舊精彩。（圖／Live Nation Taiwan提供）
據《Dispatch》報導，勝利9月1日和女友A女交往，相約21日到峇里島進行5天4夜的旅遊，沒想到9月7日勝利和過去曾曖昧過的B女搭上線，這段時間他便遊走在兩女之間，腳踏兩條船。

勝利約A女9月21日至25日赴峇里島旅遊，緊接著又約B女9月25日至28日在同一處、同一間飯店、同一間餐廳約會。而兩女私下相識，B女看到A女的限時動態，才驚覺自己的約會行程是複製貼上，趕緊聯絡A女求證，兩女這才發現遭到劈腿。

▲勝利遭爆熱戀圈外美女。（圖／資料照）
▲勝利無縫約會兩女，卻因行程一樣被識破。（圖／資料照）
A女震驚表示，「收到B的聯繫後，我感到非常震驚。住宿、餐廳、大海以及咖啡廳完全重疊，只有女人換了！」而B女透露，勝利在追求她的過程中，向她表示已和A女分手。被抓包劈腿後，勝利以「對交往定義認知不同」試圖狡辯，隨後他向B女道歉，轉身又去夜店玩樂，讓B女氣炸心死，「他不可能反省，永遠不會改變的！」 
 

前BIGBANG勝利坐牢1年半！提早2天低調出獄恢復自由身

GD、T.O.P被爆兄弟決裂！IG疑似互相拉黑　BIGBANG合體難如登天

Threads太夯！柯震東PO和前BIGBANG勝利合照　嚷嚷：想交韓國姑娘

北影紅毯／與BIGBANG前成員勝利合照！柯震東現身「16字回應」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞