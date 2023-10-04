前BIGBANG勝利腳踏兩條船！峇里島無縫劈兩女 行程全一樣穿幫
南韓團體BIGBANG前成員勝利，2019年因涉嫌性交易等9項罪嫌，坐牢1年半，於今年年初出獄。今（4）日勝利被韓媒報料，在峇里島腳踏兩條船，前後約會兩女，沒想到兩女竟是好友，最後被B女識破，公開此事氣喊「他永遠不可能改變！」
記者薛羽彤／綜合報導
據《Dispatch》報導，勝利9月1日和女友A女交往，相約21日到峇里島進行5天4夜的旅遊，沒想到9月7日勝利和過去曾曖昧過的B女搭上線，這段時間他便遊走在兩女之間，腳踏兩條船。
勝利約A女9月21日至25日赴峇里島旅遊，緊接著又約B女9月25日至28日在同一處、同一間飯店、同一間餐廳約會。而兩女私下相識，B女看到A女的限時動態，才驚覺自己的約會行程是複製貼上，趕緊聯絡A女求證，兩女這才發現遭到劈腿。
A女震驚表示，「收到B的聯繫後，我感到非常震驚。住宿、餐廳、大海以及咖啡廳完全重疊，只有女人換了！」而B女透露，勝利在追求她的過程中，向她表示已和A女分手。被抓包劈腿後，勝利以「對交往定義認知不同」試圖狡辯，隨後他向B女道歉，轉身又去夜店玩樂，讓B女氣炸心死，「他不可能反省，永遠不會改變的！」