進入深水區！民進黨不分區提名委員會名單曝光 人選要具備兩條件
2024總統、立委大選在即，民進黨將進入「深水區」不分區立委提名作業，中執會今（4）日無異議通過「第11屆立法委員政黨比例代表提名委員會」名單，由黨主席賴清德擔任召集人。據轉述，賴清德在會中表示，在未來不分區立委名單中，希望具備「專業」，能夠解決國家當前的問題，另外，也能夠秉持著「民主的精神」，堅定地捍衛民主憲政的體制。
記者陳佩君／台北報導
中執會下午通過「第11屆立委政黨比例代表提名委員會」名單，成員為黨主席賴清德、行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議長康裕成、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大政治系副教授陶儀芬。
據轉述，賴清德在會中表示，2024年的總統跟立法委員選舉，對台灣的前途非常重要，不僅將影響台灣的國家走向、後代子孫的幸福、民主是否延續，也會影響印太和平跟穩定，此次區域立委選舉，民進黨秉持著跨黨派、跨世代、跨領域的精神，推動民主大聯盟，而這一次的不分區提名，也希望能夠秉持民主大聯盟這樣的精神，換句話說，在未來的不分區名單中，會有民進黨優秀的人才，也有社會上的有志之士，希望能夠結合台灣社會更多的力量，來完成歷史上交付給民進黨的使命。
賴清德提到，未來不分區的名單，希望具備專業，能夠解決國家當前的問題，另外，也能夠秉持著民主的精神，堅定地捍衛民主憲政的體制，希望社會上面有志之士可以在今天之後，可以推薦優秀的人才到民進黨中央，經由提名小組，以公開、公平、公正來選出優秀的人才代表民主進步黨，以獲得社會更廣大的支持。