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中國高官秦剛、李尚福「被消失」　國安局長蔡明彥親曝原因

▲中國前外交部長秦剛、國防部長李尚福相繼「被消失」，國安局長蔡明彥指出，兩人都是涉及違紀案件。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.04）
▲中國前外交部長秦剛、國防部長李尚福相繼「被消失」，國安局長蔡明彥指出，兩人都是涉及違紀案件。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.04）

記者呂炯昌／台北報導

中國前外交部長秦剛、國防部長李尚福兩位高官相繼「被消失」，引發國際社會關注。國安局長蔡明彥今（4）日指出，兩人都是涉及違紀案件，並可能趁機轉移焦點對台行動。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時，詢問秦剛、李尚福消失之謎。

蔡明彥說，基本上，秦剛、李尚福都有涉及違紀案件，秦剛包括個人誹聞問題，以及在誹聞過程中有無涉及洩密問題，據國安局了解，中國正在釐清調查中。蔡適應說，不要拿媒體報導的內容照章說出。

蔡適應表示，國安局在美國也有駐美特派員，有無對於秦剛駐美期間發生的緋聞事件進行了解，畢竟我國之前也發生外交官因緋聞洩密的風波。蔡明彥表示，國安局駐外站組的關切重點，是在中共在當地活動狀況。蔡適應回應說，「跑到小三家裡去，不就是活動狀態嗎？」

蔡明彥回應表示，國安局有收到駐外站組各種資訊，有些訊息來源無法在立法院對外透露，因為涉及到國安局的佈建。

至於李尚福，蔡明彥表示，李尚福大概從8月底後，就沒有公開露面，大概也涉及到違紀事件，主要是貪腐問題，中共調查日期拉回2017年10月，剛好是李尚福在擔任裝備部門首長期間。

蔡適應質疑，李尚福是習近平一手提拔，而2017年習近平已經是中國領導人。蔡明彥表示，國安局相關資訊能夠透露部分，因為火箭軍是中共科技軍種，投注資源非常多，假如內部出現貪腐問題，可能會影響未來建軍發展，國安局所瞭解到的，是中共領導人對這個問題非常的重視。

蔡適應問，中國紀檢單位在2017年10月早就知道李尚福問題，是故意等到李尚福升至國防部長才把他拉下馬？還是等李尚福升到國防部長才知道有貪腐問題？

蔡明彥說，要做相關推論，需要有非常正確的資訊，且又涉及資訊來源，就他理解，調查過程牽動不只是李尚福本人，還有牽動裝備後勤系統的各官員。

蔡適應追問中國有無可能趁機轉移焦點對台行動？蔡明彥說，「這種可能性是存在的，不能這個排除可能性」，但是中共假如要透過外部事件轉移內部焦點，他的操作要非常小心，否則會處在內外交迫、非常困難的局面。

蔡適應再追問「透過對台出兵的方式轉移對內矛盾，機率有無大於二分之一？」蔡明彥說，這樣子的可能性不能排除，只是中共用這種方式操作的風險會非常高，國安局在做劇本想定時，不能排除這個劇本，國安局注意到這段時間軍方高層有一些變動或調查的狀況，目前沒有看到有透過特意塑造緊張局勢來轉移焦點。

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