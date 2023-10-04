中國高官秦剛、李尚福「被消失」　國安局長蔡明彥親曝原因

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蔡明彥說，基本上，秦剛、李尚福都有涉及違紀案件，秦剛包括個人誹聞問題，以及在誹聞過程中有無涉及洩密問題，據國安局了解，中國正在釐清調查中。蔡適應說，不要拿媒體報導的內容照章說出。
蔡適應表示，國安局在美國也有駐美特派員，有無對於秦剛駐美期間發生的緋聞事件進行了解，畢竟我國之前也發生外交官因緋聞洩密的風波。蔡明彥表示，國安局駐外站組的關切重點，是在中共在當地活動狀況。蔡適應回應說，「跑到小三家裡去，不就是活動狀態嗎？」
蔡明彥回應表示，國安局有收到駐外站組各種資訊，有些訊息來源無法在立法院對外透露，因為涉及到國安局的佈建。
至於李尚福，蔡明彥表示，李尚福大概從8月底後，就沒有公開露面，大概也涉及到違紀事件，主要是貪腐問題，中共調查日期拉回2017年10月，剛好是李尚福在擔任裝備部門首長期間。
蔡適應質疑，李尚福是習近平一手提拔，而2017年習近平已經是中國領導人。蔡明彥表示，國安局相關資訊能夠透露部分，因為火箭軍是中共科技軍種，投注資源非常多，假如內部出現貪腐問題，可能會影響未來建軍發展，國安局所瞭解到的，是中共領導人對這個問題非常的重視。
蔡適應問，中國紀檢單位在2017年10月早就知道李尚福問題，是故意等到李尚福升至國防部長才把他拉下馬？還是等李尚福升到國防部長才知道有貪腐問題？
蔡明彥說，要做相關推論，需要有非常正確的資訊，且又涉及資訊來源，就他理解，調查過程牽動不只是李尚福本人，還有牽動裝備後勤系統的各官員。
蔡適應追問中國有無可能趁機轉移焦點對台行動？蔡明彥說，「這種可能性是存在的，不能這個排除可能性」，但是中共假如要透過外部事件轉移內部焦點，他的操作要非常小心，否則會處在內外交迫、非常困難的局面。
蔡適應再追問「透過對台出兵的方式轉移對內矛盾，機率有無大於二分之一？」蔡明彥說，這樣子的可能性不能排除，只是中共用這種方式操作的風險會非常高，國安局在做劇本想定時，不能排除這個劇本，國安局注意到這段時間軍方高層有一些變動或調查的狀況，目前沒有看到有透過特意塑造緊張局勢來轉移焦點。