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「藍白合是必須的！」朱立倫：對於政治結盟從未預設立場

▲國民黨主席朱立倫今日在中常會上談藍白合。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫今日在中常會上談藍白合。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨主席朱立倫今（4）日在中常會上表示，藍白合是必須的，也是民之所向，他們會盡最大的努力，在共同的理念下組成政治聯盟，共同面對不公不義、造成台海兵凶戰危、執政8年弊病叢生的民進黨。他強調，並未對組合政治聯盟的方法預設立場，盼以開放、友善、團結的態度，希望透過誠心、耐心與同理心，達成全民共同的願望與一致的目標。

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朱立倫表示，在西方先進國家，不同的政黨團結一致結成聯盟是常態，而它建立的基礎必須是共同理念、共同政治理想，絕對不是政治分贓，更不是投機。在台灣，如何讓兩岸和平、如何讓民眾安心安定的過好日子，是國民黨以及部分其他政黨共同的理想。除此之外，包括政治制度上如何改變總統贏者全拿的不健康狀態、在公共政策上如何務實面對能源問題避免缺電，在經濟與社福政策上，如何面對少子化、高齡化、支持更多年輕人，都是大家的共同理念，在這幾個月不斷努力、堆疊善意與溝通協調下，政治理念部分已經進入較穩健成熟的階段。

朱立倫強調，在立委提名上，避免「親者痛、仇者快」，不要讓民進黨這種不公不義、造成兩岸兵凶戰危、讓弊案查不清楚的政黨過半，所以在選區提名的過程中就相互協調；在關鍵的總統選戰上，黨與黨之間、主席跟主席之間的聯繫從未間斷，未來候選人跟候選人希望很快能夠見面溝通理念，在共同的政治理想下結成政治聯盟。至於如何結成政治聯盟，他們從未預設立場，也從未排除任何方法，有心人士的放話絕非來自國民黨中央。

對於下週將迎接的雙十國慶，朱立倫表示，這是中華民國最重要的慶典，他們共同目標就是愛中華民國、捍衛中華民國，讓中華民國越來越好，而不是想竊取中華民國、改變中華民國或破壞中華民國。他強調，「我們只有一個顏色，青天白日滿地紅；我們只有一面國旗，就是我們的國旗；我們只有一個國號，就是我們的中華民國」。

朱立倫強調，國民黨除了將舉行國慶酒會邀請各國駐華使節與媒體參加外，國民黨中央在國慶日當天早上7點整也將在黨部廣場舉行升旗典禮，更已號召了15位藍營縣市首長舉行大型的升旗典禮，期望全民共同參與真正的中華民國國慶，讓大家知道國家叫中華民國，他們慶祝的是112年的國慶，他也期待，在大家共同努力下，明年能在總統府前廣場，由侯友宜以總統身分帶領全民一同慶賀中華民國113年的國慶。

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