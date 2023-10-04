「小犬」逼近風勢漸大！台電動員7千人次進行防颱整備作業　

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台電說明，因應颱風來襲，核三廠已根據電廠運轉規範之「颱風期間運轉方案」，依實際風速與電源狀況，採取相關預防性措施，並於今(4)日下午陸續進行機組降載解聯，過程不影響廠外環境與民眾安全；針對水力電廠，也與水利署密切合作，進行水庫發電放水調節，曾文及石門水庫均在滿水位，亦已操作放水以預留蓄洪空間，後續操作策略擬視降雨情形及水庫水位，與水利署滾動檢討。
台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。不過搶修進度仍會受交通路況及風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。
台電呼籲民眾加強防颱，例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理；另外，針對如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。
最後也再次提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。