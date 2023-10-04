周大觀文教基金會頒發2023年抗癌圓夢助學金予蘇芊瑜同學

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現就讀竹崎國小四年級的蘇芊瑜，從小因發展遲緩，由外婆帶進帶出接受早期治療，豈料生命無常，蘇芊瑜111年6月確診新冠病毒，加上頻尿、視覺病變，免疫力受損等，於台北榮總檢查出「腦部生殖細胞瘤」，歷經緊急開顱及高強度密集化療6次與放射治療30次，蘇芊瑜仍盼望「平安長大」，除能在外公、外婆的橘子園奔跑，將來也能有機會到動物園、兒童樂園、布袋漁港等，親近可愛動物，玩玩雲霄飛車，甚至上山踏青，下海拍浪，展現堅強意志不放棄希望。
翁章梁說，周大觀文教基金會由周爸爸所創立，同樣身為病童家屬，周爸爸的價值與樂觀對很多病童家屬來說更是種學習的典範，帶給大家不同看世界與生活的視角；今天特別與周爸爸一起來鼓勵蘇芊瑜同學，期盼她能夠平安健康。
同時也藉著周以嘉與其母親尤惠珠的生命故事，鼓勵所有的獨特的孩子，儘管受到生理上不同的限制，翁章梁仍期盼著，所有特殊的孩子都能融入於社會中，不受到孤立或排擠，並能相信有許多人願意支持他們，陪伴他們成長茁壯。
蘇芊瑜的外婆李金容說，謝謝基金會的安排，這不是芊瑜因為課業或是競賽表現優異獲獎，而是她在小小的人生遭遇重大挫折後，獲得了各界關注與肯定，芊瑜的家人們都非常的感激與感恩，我們將陪伴芊瑜勇敢的面對病情，並抱持樂觀的態度全力支持，給予她後續照顧，希望芊瑜的人生能持續綻放美麗的光彩。
周進華說，在陪伴周大觀近3年的抗癌歷程中特別有感，任何人都可能需要接受別人的幫助同時，同時他也希望所有罹癌的孩子都能有人陪伴，面對癌症不孤單，讓孩子能在有人陪伴下勇敢面對辛苦的療程。也呼籲家中有抗癌小鬥士的家庭不應把孩子關在家裡，應該走出去看看藍天、白雲、踏踏沙，在抗癌路上不孤單。