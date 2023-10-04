買票18招！向新住民宣導反賄選 雲林移民署辦關懷網絡會議
移民署南區事務大隊雲林縣服務站於今（4）日上午10時在虎尾親子館舉辦「112年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，現場有雲林縣政府及各民間NGO團體等多個單位的網絡夥伴們共襄盛舉，除了講解新住民日常生活常見法令及相關社會福利資源外，期藉由網絡會議與公私部門的經驗分享，更加完善雲林縣新住民及移工關懷服務網絡平臺。
國際中心賴正琳／綜合報導
113年1月13日將舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，本次會議特別邀請雲林地檢署政風室，來分享過往查賄之實務案例經驗，說明涉嫌介選之不法態樣，如買票18招、選舉賭盤及境外勢力介入選舉等。近年來，賄選方式日新月異，有以招待旅遊、代繳稅款、收購身分證及不對等的工資報酬等方式；除了有助提升選務認知，更鼓勵與會夥伴們提醒身邊的新住民朋友，踴躍檢舉賄選等不法情事，雲林地檢署將本勿枉勿縱的精神，嚴辦到底並保護檢舉人。另外，雲林縣社會處處長林文志也指出，透過今日的業務交流，能即時掌握最新法令及宣導要項，講座內容豐富又實用，對於縣府日後輔導新住民有很大的助益。
移民署雲林縣服務站表示，移民署藉由每年召開新住民關懷網絡會議，以更貼近在地輔導需求，提供中央與地方新住民整合性服務並發揮網絡資源及分享功能；期待透過會議深化合作，串聯公私部門連結，更加完善雲林縣內新住民關懷守護網。此外，期盼透過本次的反賄選宣導，提升對賄選的認知能力，若掌握賄選情資，可以撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，或法務部檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），檢舉最高獎金新臺幣1500萬元，杜絕賄選作伙來。