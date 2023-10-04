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別怕高鐵排隊！台鐵國慶加開12班新車　全車自由座6日起搶票　

▲為了紓解台中地區旅運需求，台鐵宣布9、10日再加開12列次EMU3000型、EMU900型列車。（圖／台鐵局提供）
▲為了紓解台中地區旅運需求，台鐵宣布9、10日再加開12列次EMU3000型、EMU900型列車。（圖／台鐵局提供）

記者許若茵／台北報導

中秋收假日，高鐵自由座乘客從站內一路排到站外，國慶連假接連到來，為了紓解台中地區旅運需求，台鐵宣布9、10日再加開12列次EMU3000型、EMU900型列車，其中彰化往南港上行EMU900型復興號，全車自由座，每列次總量管制1000人，自由座旅客可從6日零時起開放訂票。

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台鐵宣布加班車資訊如下：

一、七堵往彰化下行EMU3000型新自強號，4～9車為自由座，沿途停靠七堵、汐止、南港、松山、臺北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中及彰化等站。

二、彰化往七堵上行EMU3000型新自強號，全車自由座，每列次總量管制為900人，開放4日內（含乘車日）線上預訂車票，不提供自由座折扣，沿途停靠彰化、新烏日、臺中、板橋、臺北、松山、南港及七堵等站，臺中至臺北行車時間2小時內。

三、南港往彰化下行EMU900型區間快車，沿途停靠南港、松山、臺北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日及彰化等站。湖口往彰化下行EMU 900型區間快車，沿途停靠湖口、新豐、竹北、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日及彰化等站。

四、彰化往南港上行EMU900型復興號，全車自由座、每列次總量管制1000人，提供旅客4日內（含乘車日）線上預訂車票，並開放電子票證旅客乘車，沿途停靠：彰化、新烏日、臺中、板橋、臺北、松山及南港等站，臺中至臺北行車時間2小時內。

五、自由座列車，旅客可使用訂票網頁以「自由座」功能訂票，10月9日加開列車於10月6日(星期五) 0時開放訂票，10月10日加開列車於10月7日(星期六) 0時開放訂票；其餘對號座車票，於10月6日(星期五) 0時開放訂票。
 

▲國慶連續假期第3波加開班次時刻表。（圖／台鐵提供）
▲國慶連續假期第3波加開班次時刻表。（圖／台鐵提供）

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