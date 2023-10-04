中市暖心登場　遊台中、泡好湯、抽大奬

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觀旅局長陳美秀表示，台中溫泉區分布於谷關、大坑、東勢、烏日及后里等地，泉質皆為碳酸氫鹽泉，對皮膚具有美白的功能，素有「美人湯」稱號，觀旅局為活絡溫泉產業，行銷台中好湯並推動低碳旅遊及永續利用溫泉資源，每年皆會辦理溫泉季活動，「台中好湯」品牌推出已邁入第十年，今年延續以「台中好湯」既有品牌為主軸，代表台中溫泉品質優良享譽國際，另以日本文化的「溫活」理念延伸，以泡湯為養身健體的概念，延伸出的「溫活湯旅」，強化台中好湯溫泉品牌，邀請旅客來台中五大溫泉區泡好湯嚐美食。
陳美秀指出，「台中好湯、溫活湯旅」系列活動，推出「台日溫泉美食廚藝交流」、「草地音樂會暨假日市集」、「泡好湯享優惠」及「台中泡好湯、溫活度假趣」等活動，其中 「台日溫泉美食廚藝交流」，明日將在烏日區清新溫泉旅館舉辦，特地邀請日方青森縣溫泉協議會的溫泉飯店、台中溫泉協會、日光及清新溫泉飯店與米其林餐盤推薦茂川肉丸的主廚進行國際美食廚藝交流
此外，現場還有台中僑光及嶺東科技大學餐飲系學生觀摩，結合產、官、學三方交流，藉台日溫泉料理交流結合創意，落實「食當季、吃在地」的概念，運用在地農特產品的特色，創意設計出美味且具市場吸引性的溫泉美食，創造出台中優質溫泉的觀光饗宴，為溫泉業者帶來實質效益。
觀旅局表示，「2023台中好湯 溫活湯旅」草地音樂會暨假日市集活動，將於10月7日在和平區谷關台電宿舍前廣場閃耀登場，現場安排在地農特產、文創商品及胖卡餐車等20餘個攤位展示特色產品，還安排限量免費原民創意手作DIY、美食品嚐及一連串精彩表演節目，光輝十月國慶連假熱情邀請民眾來台中泡好湯，觀賞國慶焰火。
觀旅局說明，活動期間，除溫泉業者推出「泡好湯、享優惠」，還有「台中泡好湯、溫活度假趣」抽奬活動，民眾只要住宿參與活動方案的溫泉旅館住宿，每房每晚即可獲得摸彩券一張，就有機會抽中日本青森或鳥取雙人同行四天三夜機+酒自由行、虹夕諾雅 谷關宿泊體驗券、台中日光會館、惠來谷關溫泉會館、清新溫泉飯店、神木谷假期大飯店、麒麟峰溫泉旅館及谷關溫泉飯店住宿券等奬項，歡迎民眾把握機會來台中旅遊住宿溫泉旅館享優惠抽大獎。