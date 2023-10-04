綠營又一人收到死亡恐嚇信件　盜用警政署長名字還要直播炸101

我是廣告 請繼續往下閱讀
左楠區立委參選人李柏毅昨日在議會質詢時，列出Lin bay好油自導自演戲碼的時間軸序，也點出高雄市觀光局長高閔琳受假帳號的死亡威脅，沒想到自昨日晚間開始，李柏毅服務處就陸續收到七封信件，別由「假黃明昭、假王鴻薇、假蔡清琳、假高閔琳」分別寄出，內容附上一張犯人手持雙管霰彈槍的威脅照，甚至聲稱四顆遙控炸彈已經安裝完畢，揚言引爆台北故宮、台北101！
今日下午，李柏毅已前往左營分局報案，並希望檢調單位針對相關恐嚇事件積極介入、徹查到底，查出幕後是否有藏鏡人，究竟是誰、哪個團體在威脅台灣社會的安全與和平。
李柏毅質疑，日前國民黨黨工被收押後，竟然還有人在觀看他的質詢，寄件者冒名警政署長，並在這兩天連續寄出數封威脅信恐嚇。這樣的恐嚇行為，就是在挑戰國家公權力。他認為，此次恐嚇事件絕非一人所為，背後肯定有更大勢力在操作，一定要盡速將涉案嫌疑人逮捕，杜絕類似事件再次發生。
李柏毅表示，自己不能容忍家人們受到恐怖威脅，台灣民主社會更不會向恐怖主義低頭！這些恐嚇言論不只影響當事人，更傷害台灣民主自由的可貴性，希望警政單位盡速逮捕涉案者，斷絕恐怖主義的傳遞，還台灣一個和平安全的社會。
左營分局則表示，警方獲報後，立即與警察局刑大科偵隊、刑事警察局共同成立專案小組，針對近期發生數起類似案件，警方均迅速受理且報請地檢署指揮偵辦，警方針對任何不法，定當全力偵辦、查緝，目前已針對市議員服務處周邊，加強可疑人車盤查，提高見警率，確保市民安全。