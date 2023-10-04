陳芳語被笑破音不忍了！瞞「喉嚨長息肉」 談閨密情變：感覺很差
陳芳語於今（4）日出席代言活動，今年4月她在「屏東三大日音樂節」上演唱〈愛你〉，沒想到竟然破音，在當時引起不小討論，而今天受訪時，談到身體狀況，陳芳語終於鬆口提到，其實之前喉嚨長幾顆息肉，還因此去做了檢查、吃了好幾個月的藥了，息肉也慢慢消了。此外，針對先前傳出與閨密吳卓源情變一事，陳芳語無奈表示，「感覺滿差的。」
記者吳雨婕／台北報導
陳芳語今年在「屏東三大日音樂節」上表演個人的經典歌曲〈愛你〉，唱到高音時竟然破音了，她今天受訪時提到，其實那一陣子有破音的狀況，剛好那首歌曲有三次的高音，「一開始我以為是狀況比較累，那次是最明顯的，有點害怕，所以需要一點時間消化，後來才去看醫生，幸好不是長繭，醫生交代盡量說話不要太大聲，唱歌後也要有不講話的時間。」
陳芳語也乖乖照醫囑，都喝溫開水、不太吃油的東西，所以恢復狀況還不錯。不過由於近來陳芳語工作忙碌，所以已經有一陣子沒去回診，她俏皮地承諾：「我怕醫生覺得我很懶，或者我不負責任，我會再找一個有空的時間去回診的！」
此外，陳芳語先前傳出與好友吳卓源閨密情變，對此她無奈表示，有與吳卓源私下討論這件事，「很可惜會有這樣的傳聞，這種事情一定是很相信的人（傳出來），很多話可能不是這個意思，以訛傳訛，轉述不完全，這個感覺滿差的。」幸好兩個人都很會顧及自己的情緒，只要出去工作就不會把私人情緒帶到工作上，也不會被這些閒言閒語影響。