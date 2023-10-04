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金鐘58／陳妤《與惡》摃龜首吐埋4年心聲　被賈靜雯暖舉逼哭

▲陳妤當年沒靠《我們與惡的距離》入圍金鐘獎，感到相當失落，被同劇的賈靜雯暖心安慰逼哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳妤當年沒靠《我們與惡的距離》入圍金鐘獎，感到相當失落，被同劇的賈靜雯暖心安慰逼哭。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／台北報導

陳妤今年憑公視台語台《阿波羅男孩》入圍迷你劇電視電影女配角獎，而她劇中「媽媽」范瑞君則是以《額外旅程》入圍，形成「母女」一同競爭局面。她當年一出道就拿金鐘新人獎，但2年後並沒有靠《我們與惡的距離》入圍而失望至極，她今（4）日出席記者會首吐心聲：「那時候覺得沒入圍對不起這世界。」所幸賈靜雯和劇組夥伴都有傳訊安慰她，讓她感動到哭。

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▲賈靜雯靠《我們與惡的距離》拿下視后。（圖／公視提供）
▲賈靜雯靠《我們與惡的距離》拿下視后。（圖／公視提供）
29歲陳妤是第一屆《植劇場》系列演員，當年演出《戀愛沙塵暴》就一舉入圍金鐘新人獎和女配角獎，最後順利拿下新人獎。有好的開始，讓她星途順遂，陸續都有演出邀約，更在夯劇《我們與惡的距離》尬上一角，劇中角色「李大芝」也成了她的代表作之一。

▲陳妤等了6年，終於再度入圍金鐘獎。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳妤等了6年，終於再度入圍金鐘獎。（圖／記者鄭孟晃攝）
《我們與惡的距離》在當年風光入圍12項大獎，光是男配角就佔了3個名額，讓她備感壓力。陳妤真心認為，能夠演到如此好的戲，卻不能替劇組盡一份拿獎的力量，失落到不行，甚至有種萬念俱灰的感覺。常常很多藝人會有金鐘魔咒，她曾經也有閃過這個念頭。

▲陳妤平常心看待拿獎。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳妤平常心看待拿獎。（圖／記者鄭孟晃攝）
陳妤認為，劇組選了她演這麼好的角色，希望能幫他們再多拿一些榮譽，「一定要想辦法把責任扛好，我在演的時候就這樣覺得，沒演好會被其他演員討厭」，但最後還是落空，好在賈靜雯和其他夥伴都有跟她說辛苦了，滿滿的安慰反而逼哭她，而時間已經治癒了她，現在早走出傷心。

▲陳妤個性活潑真誠。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳妤個性活潑真誠。（圖／記者鄭孟晃攝）
這次能夠等敲金鐘，她其實最開心是范瑞君也有入圍，雖然是不同作品，但還是希望對方能拿獎「比我自己入圍還開心」，笑說眼裡只有范瑞君。主要是因為拍戲過程，都靠前輩的帶領，讓她更加進入狀況。除了范瑞君是競爭對手，副總統候選人賴佩霞也在其中，陳妤本身就非常喜歡《人選之人－造浪者》，也很配合時事笑說：「我是蹭了一波副總統候選人熱度，新聞才這麼多。」

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