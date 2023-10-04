身障者國際職業技能賽 新北國手勇奪3金1銀獲頒職場達人
今年在法國梅斯舉行俗稱「身障者技能奧林匹克」的「國際展能節職業技能競賽」，其中新北國手勇奪3金1銀，今（4）日到新北市政府出席市政會議前的獻獎儀式，由新北市代理市長劉和然頒發「職場達人獎勵金」給3位金牌得主10萬元獎金及獎座，勉勵選手們持續發光發熱。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，獲獎選手必須先在全國身心障礙者技能競賽中脫穎而出，再歷經17個月的培訓，突破層層關卡考驗，才能進軍國際展能節職業技能競賽；另為鼓勵在職勞工自我技能提升，凡設籍新北市1年以上的勞工朋友，參加勞動部推派或辦理的國際技能競賽或全國性技能競賽獲獎者，以及工作地在新北市的在職勞工取得甲、乙級技術士證照，均可提出申請，最高發給10萬元獎勵金。
「棚內攝影」金牌得主黃進福表示，最開始接觸攝影是因為興趣，休假時間會帶著單眼相機到處拍拍照，與攝影同好者交流分享，自己從興趣到專業，再進階到國手培訓，未來會繼續保持學習的習慣，挑戰新事物。
拿下「西餐烹飪（個人）」金牌的沈方惠則是說到，因先前在餐廳打工的經驗，對烹飪產生興趣且持續進修，也受到莊敬高職的老師鼓勵，開啟競賽之路，未來期望開設一間超chill、半開放式廚房的西餐咖啡廳。
「陶藝」金牌蔡源盛則分享，從小就對於「自行動手做」充滿興趣，從電腦組裝到家具木工，再到讓自己深深著迷的陶藝職類，跨領域學習並累積不同技能，最終獲得國際肯定，鼓勵同樣是身心障礙者的人能勇於學習新技能，迎接不一樣人生。