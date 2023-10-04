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受景氣影響！百貨周年慶「大家都很辛苦」　遠百審慎樂觀估成長5%

▲遠百看好全台周年慶業績目標135億元，年增逾5%。圖為板橋大遠百調整部分保養品牌櫃位到B1，結果人潮眾多意外拉抬業績，平均都有雙位數的成長。（圖／記者許家禎攝）
▲遠百看好全台周年慶業績目標135億元，年增逾5%。圖為板橋大遠百調整部分保養品牌櫃位到B1，結果人潮眾多意外拉抬業績，平均都有雙位數的成長。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台灣外銷訂單連12黑、台股近期震盪與新台幣貶值，再加上國人出國頻率高，使國內消費動能趨緩，有百貨業者就坦言「今年周年慶大家會做得非常辛苦」，不過也強調有國際精品的百貨仍有機會再創業績新高。目前百貨周年慶開打、競爭激烈，其中遠百審慎樂觀，認為今年周年慶雖少了寶慶店，但其他分店透過改裝與部分櫃位的精簡精實調整，看好全台周年慶業績目標135億元，年增逾5%，今年全台業績估可年成長近2位數。

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遠百營運長林彰豐今（4）日表示，去年5月疫情爆發，母親節檔期不佳，相較之下，今年1到6月業績成長非常好，但到了下半年景氣趨緩，再加上國人有預算都選擇出國了，因此難免影響到國內百貨零售業，坦言「今年大家（百貨業）周年慶都要很拚」，但他強調有精品業種的百貨公司比較不會受到影響，仍有機會業績創新高。

林彰豐指出，雖然大環境景氣不佳，旗下許多分店透過改裝與精簡精實櫃位，即便今年少了要即將改建的遠百寶慶店作戰，但全台分店周年慶業績仍可望從去年的128億元，增加到今年的135億元，年增逾5%。樂觀看待遠百今年全台業績至少600億元起跳，目標年成長近2位數。

遠百周年慶第一波已經開跑，其中包含台中大遠百，目前業績已成長5%。而遠百第二波周年慶也即將登場，包括板橋大遠百、信義A13、桃園店與花蓮店將於10月19日至11月19日展開。而板橋大遠百今年前9月業績成長10%，力拼周年慶業績突破27.5億元，估年增5%。

板橋大遠百表示，今年3、4樓進行10年來最大規模封樓改裝，鎖定3、4樓女裝，其中鎖定年輕客，至今成效顯著，業績成長15%。不過業績成長最多的在於餐飲，包括引進老乾杯與黑毛屋本家，讓整體業績成長高達4成，強調高單價的餐飲，不僅受到老顧客的青睞，許多年輕客接受度也很高。再來是精品表現也不錯，整年度業績成長10%以上。

值得一提的是，板橋大遠百調整部分保養品牌櫃位到B1，結果人潮眾多意外拉抬業績，平均都有雙位數的成長。其中包含新北第一間KIEHL'S COFFEE HOUSE現身，打造肌膚保養與咖啡文化複合式店面。另外，11月中Lady M外帶店也將進駐B1，再加上周年慶期間，10月21日、22日找來超萌厭世3公尺大橘貓重重站台，預期都將為板橋大遠百第4季帶來買氣。


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