受景氣影響！百貨周年慶「大家都很辛苦」　遠百審慎樂觀估成長5%

我是廣告 請繼續往下閱讀
林彰豐指出，雖然大環境景氣不佳，旗下許多分店透過改裝與精簡精實櫃位，即便今年少了要即將改建的遠百寶慶店作戰，但全台分店周年慶業績仍可望從去年的128億元，增加到今年的135億元，年增逾5%。樂觀看待遠百今年全台業績至少600億元起跳，目標年成長近2位數。
遠百周年慶第一波已經開跑，其中包含台中大遠百，目前業績已成長5%。而遠百第二波周年慶也即將登場，包括板橋大遠百、信義A13、桃園店與花蓮店將於10月19日至11月19日展開。而板橋大遠百今年前9月業績成長10%，力拼周年慶業績突破27.5億元，估年增5%。
板橋大遠百表示，今年3、4樓進行10年來最大規模封樓改裝，鎖定3、4樓女裝，其中鎖定年輕客，至今成效顯著，業績成長15%。不過業績成長最多的在於餐飲，包括引進老乾杯與黑毛屋本家，讓整體業績成長高達4成，強調高單價的餐飲，不僅受到老顧客的青睞，許多年輕客接受度也很高。再來是精品表現也不錯，整年度業績成長10%以上。
值得一提的是，板橋大遠百調整部分保養品牌櫃位到B1，結果人潮眾多意外拉抬業績，平均都有雙位數的成長。其中包含新北第一間KIEHL'S COFFEE HOUSE現身，打造肌膚保養與咖啡文化複合式店面。另外，11月中Lady M外帶店也將進駐B1，再加上周年慶期間，10月21日、22日找來超萌厭世3公尺大橘貓重重站台，預期都將為板橋大遠百第4季帶來買氣。