實測／iPhone「三全音」回來了！升級iOS 17.1 6步驟找回經典
iOS 17 日前正式版開放更新，不料，果粉發現原本經典的鈴聲「三全音」竟然被移除，預設鈴聲雖然相對較不惱人，但也因為聲音太小，或是不熟習新鈴聲，導致用戶錯失來電通知，讓果粉忍不住跪求三全音可以回歸！蘋果官方都聽到了，之後更新到iOS 17.1版本就能再現經典的三全音。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果推出iOS 17.1的公測版，《NOWnews》也實際更新到最新版本，驚喜發現原本在iOS 17被移除的「三全音」強勢回歸，之後升級到iOS 17.1後，可以在設定→聲音與觸覺回饋→鈴聲→提示聲→經典→三全音，即可找回原本熟悉的通知鈴聲。
除了三全音回歸，iOS 17.1在充電最佳化功能的地方加入了「80%上限」，避免充過頭，藉此減緩電池老化。另外，AirDrop可以透過行動網路傳送，不需要受限於Wi-Fi的環境之下也能傳送。手電筒的符號也躍上動態島，當不慎誤觸手電筒開關時，就能透過動態島一眼辨識。至於過熱的問題，根據外媒的 MacRumors 報導指出，蘋果有可能會推出 iOS 17.0.3來修復過熱問題，用戶可以再耐心等待。