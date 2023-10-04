小犬颱風「路徑北修了」！最新陸警範圍擴大　2地區風雨最猛烈

小犬颱風「暴雨強碰大潮」！台南以南慎防淹水　台東小心7米巨浪

▲小犬颱風雨勢將慢慢加大，氣象署提醒，適逢「大潮期間」，花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。（示意圖／民眾提供）
▲小犬颱風雨勢將慢慢加大，氣象署提醒，適逢「大潮期間」，花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。（示意圖／民眾提供）

記者張志浩/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）中心越來越靠近台灣，也將替各地帶來更加明顯的風雨，對此中央氣象署提醒，近期適逢「大潮期間」，在漲潮搭配小犬颱風的影響下，花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水，此外台灣沿海地區都容易出現5米以上浪高，蘭嶼、綠島、臺東及恆春半島更要留意7米以上浪高，民眾請避免進行海上活動或前往海邊。

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氣象署表示，由於中秋剛過，月球、太陽與地球幾乎還算連線為一直線，在引力疊加的作用下，近期乾潮的水位雖然較低，但滿潮的水位會比平常更高，潮差相當巨大，小犬颱風在入夜開始對各地的降雨強度也將逐步提升，特別要提醒漲潮期間，花蓮以南及西南部沿海低窪地區民眾，務必留意海水倒灌及積淹水的災情。

▲小犬颱風影響，今日在台東、蘭嶼都有觀測到4米以上的浪高，台東成功更有5.5米以上的巨浪出現。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風影響，今日在台東、蘭嶼都有觀測到4米以上的浪高，台東成功更有5.5米以上的巨浪出現。（圖／中央氣象署提供）
而在浪況部分，氣象署說明，今日在台東、蘭嶼都有觀測到4米以上的浪高，台東成功更有5.5米以上的巨浪出現，提醒民眾，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、台東及恆春半島未來將有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖也要小心長浪發生，請避免前往海邊活動。

此外，氣象署持續針對小犬颱風發布「陸上強風特報」，東部、東南部、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，北台灣雖然風力相對較小，但大屯山也祐觀測到10級的瞬間最大陣風，市區最大陣風則大約落在6至8級。

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