小犬颱風最新風雨預測！明7縣市達停班課標準 北北基無緣放假
小犬颱風（國際命名：KOINU）今（4）日晚間至明（5）日將替台灣帶來最大風雨，目前台南市、高雄市、花蓮縣、屏東縣、嘉義縣已經宣布明日放颱風假，中央氣象署也在下午4時發布最新風雨預測，其中在風力部分，台南、高雄、屏東、台東、澎湖、連江達標準，花蓮則是雨量達標，其餘新竹至嘉義地區風力都在停班停課邊緣，不過嘉義縣明日仍停班停課。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象署最新風雨預測，其中風力達到停班停課標準的地區包括台南、高雄、屏東、台東、澎湖、連江；雨量達標則只有花蓮達標。桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、金門縣風力則在停班停課邊緣，雙北、基隆則離達標還有一段距離，暴風圈也未籠罩，基本上無緣停班停課。
🟡停班停課達標縣市
台南：平均陣風6至7級，最大陣風9至10級
高雄：平均陣風6至7級，最大陣風9至10級
屏東：平均陣風6至7級，最大陣風9至10級
台東：平均陣風8至9級，最大陣風11至12級
澎湖：平均陣風7至8級，最大陣風10至11級
連江：平均陣風6至7級，最大陣風9至10級
花蓮：平地24小時預估雨量300至400毫米，山區300至490毫米
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
氣象署也表示，從昨日0時至今日下午4時30分為止，累積雨量最多的地方在宜蘭縣太平山251毫米，其次是新北市烏來的175.5毫米。台北市陽明山也有158.5毫米，桃園復興153.5毫米，主要降雨區域多為距離颱風較遠的北台灣一帶，是因為颱風外圍環流先影響所致。至於風力觀測方面，蘭嶼已出現12級強陣風、東吉島也有10級強風。