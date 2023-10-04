▲登革熱5例死亡都在台南　小犬颱風來襲、國慶連假如何防止疫情傳播？

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本土登革熱再增2542例 5例死亡皆在台南疾管署10月3日公布上週（9月26日至10月2日）國內登革熱疫情狀況，新增2,542例登革熱本土病例，依然是以台南市（2,309例）、高雄市（145例）、雲林縣（31例）為多，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,334例男性、1,208例女性，發病日介於9月10日至10月2日。
另外新增本土重症病例12例、死亡病例5例。疾管署防疫醫師林詠青表示，5名死亡個案均居住於台南市，為3例男性、2例女性，其中最年輕的是一名20多歲女性。
林詠青醫師說明，這名20多歲女性本身有糖尿病、心律不整、神經系統等潛在疾病，9月中旬有頭痛症狀，隔日全身痠痛、嗜睡，送到急診發現有血壓低、休克等情形，因此送往加護病房治療，之後陸續出現血小板低下、凝血功能異常且肝、腎損傷指數高等情形，並在發病後10天因多重器官衰竭病逝。
小犬颱風前後清除孳生源 國慶連假做好防蚊措施目前國內登革熱疫情仍處於高峰期，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高。疾管署表示，這週小犬颱風來襲，民眾應先做好環境巡視及整理，清除戶內外可能積水的容器，如：輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤、水桶、臉盆、水缸等，避免颱風降雨積水孳生病媒蚊。
此外，颱風後2個禮拜若沒做好孳生源清除，蟲卵量會大幅增加，登革熱風險也會提升。因此，颱風過後更要留意周遭環境、落實防疫清潔工作，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並徹底清除孳生源，儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網。
而且颱風過後緊接著就是國慶連假，許多民眾會趁著假期外出遊玩。疾管署也提醒，民眾於戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59495
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