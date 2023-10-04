▲精準防治大腸癌　糞便潛血檢查「黃金濃度」是關鍵

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罹患大腸癌影響因素
- 性別
- 社經地位
- 代謝症候群
- 抽菸
- 飲酒
- 使用藥物
- 慢性共病
- 家族史
- 基因變異
智慧精準 大腸直腸癌風險分級台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳表示，大腸直腸癌具有「三多」特色，包括慢性病多階段歷程「多相病程」，以及不同原因導致各階段疾病的「多因精準」，以及個人客製化治療的「多元介入」。目前研究瞭解，大腸癌從正常細胞經過腺瘤過程轉為癌細胞，是一個多階段的過程，因此能否藉由阻斷疾病進程來預防癌症，至關重要。除了健康促進之外，還可以透過大腸腫瘤篩檢降低罹癌風險。
台灣目前對50歲至75歲民眾提供2年1次的大腸癌篩檢服務，透過檢測糞便中是否帶有血紅素來判斷是否可能具有大腸病變；若是篩檢後得到陽性結果，建議至醫院接受大腸鏡檢查進一步確診是否大腸有不正常病變。若是介於50歲至75歲民眾，而且還沒接受過大腸癌篩檢服務，十分建議民眾每2年接受1次大腸癌篩檢服務。
個人化黃金便利指數（糞便潛血濃度）是關鍵國健署自2004年開始推動大腸癌篩檢服務，實證顯示每2年1次大腸癌篩檢可降低40%大腸癌死亡率。義大利與美國北加州亦都有相應實證結果。而台灣透過大腸癌篩檢服務數據分析，證實「糞便潛血濃度」高低與後續大腸直腸癌死亡率或全死因死亡率相關，糞便潛血濃度越高，大腸癌發生率及死亡率越高，顯示糞便潛血濃度在健康中扮演黃金標準角色。（Levin et al., 2018; Chiu et al., 2021）
▲糞便潛血檢查濃度越高，罹癌風險也越高。（圖／台大公衛團隊提供）
過去3年COVID-19疫情期間，醫療量能緊縮導致民眾延後治療時機，若能利用黃金標準指數建立優先轉介策略，在疫情嚴重時以糞便潛血濃度高的民眾優先進行大腸鏡檢查，便能在有限資源內達到更高預防大腸癌效益（Chen et al., 2013）。
台大醫院肝膽腸胃科醫師邱瀚模在2022年時疫情期間，發現將近1萬名篩檢結果為陽性的民眾，沒有接受轉介大腸鏡檢查，此後果可能有350多名癌症病人因擔心疫情而不敢至醫院接受確診與治療，若能先針對糞便潛血濃度高個案優先進行大腸鏡檢查，至少有238名癌症個案可及早接受進一步醫療照護。
嚴明芳表示，過去篩檢服務屬於統一式篩檢服務，為所有人提供每2年接受1次大腸癌篩檢服務；若能藉由黃金指數並結合其他大腸直腸癌風險因數，善用智慧疾病風險層概念，使篩檢策略更為個人化，可提升篩檢服務效率。
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▲黃金指數結合個人化篩檢策略，可提升篩檢服務效率。（圖／台大公衛團隊提供）
高風險族群 潛血檢查易產生偽陰性目前國健署所提供篩檢模式為統一式篩檢，即不論是誰都接受一樣的篩檢條件，但此方式對於高風險族群易產生偽陰性，低風險族群則易發生偽陽性，而且即使檢測結果為陰性，仍有可能逐步發展為大腸腺腫，因此需依每個人不同的罹病風險接受不同篩檢條件，達成個人化篩檢。
台北醫學大學癌症轉譯研究中心陳立昇教授表示，從台灣社區長期追蹤資料中，發現利用糞便潛血免疫法進行大腸癌檢測，其濃度數值大小與罹患大腸腺種風險比呈正相關，並可設定超過100 ng/mL或20 ug/g作為濃度切點值，判別其屬於高風險族群或低風險族群。
依濃度分組 製定不同篩檢計畫提升效益陳立昇進一步說明，經由350萬名參加糞便潛血免疫法篩檢世代長期追蹤資料，進行更大規模數據分析，發現不同糞便潛血濃度具有不同晚期大腸癌發生率及大腸癌死亡率，兩者皆隨糞便潛血濃度增加而上升並呈現劑量效應，可利用此特性達成個人化精準治療之應用。
濃度高者：
死亡風險隨著濃度增加而增加，因此建議此類個案「縮短篩檢間隔」，每年1次或每半年1次進行篩檢。以糞便潛血濃度來做引導，這是一種可行的方法。針對50至74歲的目標族群，透過個人化的糞便潛血篩檢策略，其效益與2年1次篩檢相當。
一般族群：
可以將濃度範圍設定在20-49之間。按照這個標準，提供每2年1個間隔。
濃度低者：
濃度越低，罹患大腸癌的死亡風險較越低，此族群「不須頻繁篩檢」，可以適度延長間隔，不僅可減少僞陽性結果，也能夠減少篩檢的費用支出以及不必要的大腸鏡檢查。
陳立昇表示，適當評估篩檢試劑的使用或大腸鏡檢的頻率，可確保更高的準確性。上述方法可以減少20%不必要檢查，進一步減少39%糞便潛血試劑使用量，以及降低35%腸鏡檢查量。讓鏡檢醫師可以將更多時間花在病患身上，同時減少篩檢試劑的支出和腸鏡的檢測，來因應未來更多的篩檢世代或嬰兒潮和大量X世代的民衆。未來將使得篩檢更加精確，並有助於智慧健康疾病防治的實現。
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[i] https://www.mohw.gov.tw/cp-16-73184-1.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59407
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