揭論文抄襲不起訴！翁達瑞控高虹安誣告　2人首度在法庭激戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，高虹安否認有誣告事實與犯意，她說，她是針對陳時奮說她被指導教授除名、在李傑學術履歷中高虹安被除名的部分提告，換言之，陳是指李傑不承認有高虹安這個學生，高虹安沒有自己的博士研究。
高虹安表示，她的指導教授已發聲明沒有這件事，且陳時奮2021年9月27日也在臉書發文要回收高虹安被除名的說法，而她的博士研究在學術引擎就能搜到，認為陳時奮誹謗她的學術成就。
法官追問高虹安目前提出的8項證據，文字相同是否不爭執？高虹安坦言，文字相同不爭執，但爭執的是有大量引用及抄襲，她認為，期刊論文她是第一作者，後面也有加註所屬單位資策會及辛辛那提大學，代表她是同時在2個單位的研究。
高虹安也提到，博士論文有112頁，29張圖，35張表，但期刊僅6頁，3圖，5表，所以博士論文還是以她的核心研究為主，期刊論文只是一小部分，加上她在2022年9月17日自行將論文送學校學倫會檢視，美國學校學院院長正式函告她的論文研究沒有不當。
陳時奮表示，他在北美研究型大學任教28年，指導過的博士生接近20人，博士論文必須要有三個要件，首先，必須是博士生個人研究，第二，必須未曾發表過，第三，沒有版權歸屬，如果有違反，也必須要符合2個要件，第一、論文裡要充分揭露、第二、須校方允許，高虹安的論文都沒有達到上述要求，以他學者角度來看，高虹安說的完全是狡辯之詞。
陳時奮也補充，就他所知，高虹安的論文已被辛大下架，也被典藏學術論文的商業資料庫下架。
庭末，法官表示，自訴人有提出有利的實務見解，請高虹安律師團也回去找一些對自身有利的實務見解，目前先以書狀交換，訂12月20日再開庭。