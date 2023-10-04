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揭論文抄襲不起訴！翁達瑞控高虹安誣告　2人首度在法庭激戰

▲新竹市長高虹安4日為誣告罪上北院開庭，開完庭後離開法院（圖／記者潘千詩攝，2023.10.04）
▲新竹市長高虹安4日為誣告罪上北院開庭，開完庭後離開法院（圖／記者潘千詩攝，2023.10.04）

記者潘千詩／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年率先揭露新竹市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，被高虹安提告誹謗後獲不起訴，陳為此自訴控告高虹安涉嫌誣告。台北地院今（4）日開庭，2人首度面對面對決，高虹安否認誣告犯意，其辯護律師認為，誣告要件是告訴人申告事實出於憑空捏造，不能因不起訴而推論申告是誣告，且高提告是捍衛自身權益。

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下午開庭時，陳時奮辯護律師說明自訴主張，指高虹安明知她的博士論文有大量複製貼上與其他4人合著的內容，且該期刊論文也是複製貼上，經北檢偵查發現有18處極度近似，仍故意對陳時奮提告誹謗，有誣告犯意。

不過，高虹安否認有誣告事實與犯意，她說，她是針對陳時奮說她被指導教授除名、在李傑學術履歷中高虹安被除名的部分提告，換言之，陳是指李傑不承認有高虹安這個學生，高虹安沒有自己的博士研究。

高虹安表示，她的指導教授已發聲明沒有這件事，且陳時奮2021年9月27日也在臉書發文要回收高虹安被除名的說法，而她的博士研究在學術引擎就能搜到，認為陳時奮誹謗她的學術成就。

法官追問高虹安目前提出的8項證據，文字相同是否不爭執？高虹安坦言，文字相同不爭執，但爭執的是有大量引用及抄襲，她認為，期刊論文她是第一作者，後面也有加註所屬單位資策會及辛辛那提大學，代表她是同時在2個單位的研究。

高虹安也提到，博士論文有112頁，29張圖，35張表，但期刊僅6頁，3圖，5表，所以博士論文還是以她的核心研究為主，期刊論文只是一小部分，加上她在2022年9月17日自行將論文送學校學倫會檢視，美國學校學院院長正式函告她的論文研究沒有不當。

▲新竹市長高虹安4日為誣告罪上北院開庭，開完庭後離開法院（圖／記者潘千詩攝，2023.10.04）
▲新竹市長高虹安4日為誣告罪上北院開庭，開完庭後離開法院（圖／記者潘千詩攝，2023.10.04）
陳時奮表示，他在北美研究型大學任教28年，指導過的博士生接近20人，博士論文必須要有三個要件，首先，必須是博士生個人研究，第二，必須未曾發表過，第三，沒有版權歸屬，如果有違反，也必須要符合2個要件，第一、論文裡要充分揭露、第二、須校方允許，高虹安的論文都沒有達到上述要求，以他學者角度來看，高虹安說的完全是狡辯之詞。

陳時奮也補充，就他所知，高虹安的論文已被辛大下架，也被典藏學術論文的商業資料庫下架。

庭末，法官表示，自訴人有提出有利的實務見解，請高虹安律師團也回去找一些對自身有利的實務見解，目前先以書狀交換，訂12月20日再開庭。

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