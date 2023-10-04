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「可米小子」創始成員成華碩內鬼！收廠商「千萬回扣」　下場慘了

▲前男團「可米小子」創始成員張耀文，雖然一度入選不過最終仍遭淘汰，無緣演藝圈後踏足科技業，他在2016年擔任華碩電腦採購部副理期間，浮報SIM卡採購報價，並收受廠商回扣達40萬5511美元，約台幣1314萬的回扣，日前遭士林地方法院依背信罪處2年6個月徒刑。（圖／翻攝自Google Map）
▲前男團「可米小子」創始成員張耀文，雖然一度入選不過最終仍遭淘汰，無緣演藝圈後踏足科技業，他在2016年擔任華碩電腦採購部副理期間，浮報SIM卡採購報價，並收受廠商回扣達40萬5511美元，約台幣1314萬的回扣，日前遭士林地方法院依背信罪處2年6個月徒刑。（圖／翻攝自Google Map）

記者孫唯容／綜合報導

前男團「可米小子」創始成員張耀文，雖然一度入選不過最終仍遭淘汰，無緣演藝圈後踏足科技業，他在2016年擔任華碩電腦採購部副理期間，浮報SIM卡採購報價，並收受廠商回扣達40萬5511美元，約台幣1314萬的回扣，日前遭士林地方法院依背信罪處2年6個月徒刑。

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根據判決書指出，2016年，張耀文身為華碩公司系統事業群策略採購一處策略採購部副理，主要負責採購華碩料件、議價等業務，他得知華碩有意採購G&D公司代理的SIM卡，卻因故遲未與G&D簽定採購合約，張耀文希望讓大將科技取得G&D公司代理商資格，透過與華碩簽訂SIM卡採購合約，藉機從中收取回扣。

張耀文私下找到大將負責人，並向他表示「可介紹G&D公司認識」，以便讓大將接單，不過要抬高產品報價，並將銷售金額扣除進貨及管銷成本（約3％）後之獲利，交付給自己作為回報，大將公司負責人希望提高公司知名度及營業額，也擔心張耀文利用在業界的影響力對公司不利，最終答應要求。

最終大將在成為G&D代理商，華碩公司依約給付貨款後，大將負責人分別於和信醫院、捷運關渡站、張耀文的住處等地點，陸續將美金40萬5511元換算成台幣，分次交給張耀文10餘萬至100萬元不等現金，張耀文最終再存入自己的帳戶中。

後續華碩發現此事後向張耀文提告，雙方至今未達成和解，士林地方法院於9月26日依背信罪，判處張耀文2年6個月有期徒刑、沒收未扣案之犯罪所得40萬5511美元。

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