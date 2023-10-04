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為防討債潮？中國多地國企成立「武裝部」　可配槍上崗

▲中國上海、武漢與惠州等地國企近期紛紛成立人民武裝部。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海、武漢與惠州等地國企近期紛紛成立人民武裝部。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

上海國資委旗下的城投集團近期成立了軍事部門「人民武裝部」（簡稱人武部），引起輿論關注。不過近期除了上海之外，包含武漢、惠州等多地國企相繼成立人武部。外界認為，成立人武部的目的很可能是針對討債人，在恆大債務危機後引發一連串爆雷，恐掀群眾抗爭，此舉顯示出當局可能正在為應對隨時可能發生的群體事件做準備。

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綜合《自由亞洲電台》等媒體報導，上海城投集團上月28日以「加強國防後備力量建設」等理由，成立由中國解放軍上海警備區直接管理的「人民武裝部」。成立大會當天，台上的7人當中，有4人是解放軍軍官。上海警備區現任指揮官劉傑少將和政委胡世軍少將為該部門揭牌，劉傑向城投人武部提出要求，要「深刻理解把握黨管武裝工作的政治屬性和時代特性」。

上海城投集團是經上海市政府授權從事城市基礎設施投資、建設和運營的大型專業投資產業集團公司，隸屬上海市國資委。

不過上海城投集團並非中國今年第一家國企成立人武部。先前有中媒報導，廣東惠州市水務集團、交通投資集團、惠州市城市建設投資集團等國有企業近期也成立人民武裝部。

此外，武漢農業集團官網消息也指出，自今年初以來，武漢9家國企成立了人民武裝部。武漢農業集團強調，「人民武裝部要提高政治站位，始終用習近平強軍思想武裝頭腦，確保基層人民武裝工作的正確方向。」

在數個月前，5月26日，內蒙蒙牛集團也成立了人民武裝部。據知情人士說法，截止目前，今年已經有23家國企成立人民武裝部。公開資料顯示，人武部是中共在縣、鄉兩級行政區、高校等設立的軍事部門，該部門為中共軍委國防動員部下屬部門，具有濃厚的後備戰時動員性質。不過中國當局在央屬和市屬重點國有企業設立直屬人武部，引發輿論猜測。

有中國網友質疑，國企人武部的槍口究竟將對準誰？維權的民眾，還是受房地產暴雷影響的業主？時事評論人士畢鑫接受《自由亞洲電台》採訪時表示，面對可能出現的大規模維權事件，當局希望通過「人民武裝」來壓制，「人民武裝部就是維穩的新手段」。

《大紀元》報導，歷史文化學者章天亮在節目上表示，中國當局一直是透過暴力的方式維繫政權，所以它的這種軍事力量或者武裝力量有時會安插到一些國有企業裡面。在恆大暴雷後，房地產企業連環爆，相應的維權運動就會興起，包括爛尾樓的業主、丟失了理財本金和收益的投資人等等。成立人武部的目的就是對付討債人的。中共政權最有可能爆發的危機，就是債權人討債，而且討債可能會遍布社會的各個領域。

資深時政評論員馬聚指出，中共1949建政後，當局在企業成立人武部以延續軍事管理，但自鄧小平改革開放後，逐漸退場，如今人武部捲土重返。

馬聚表示，「我把習近平上任之後提倡的楓橋經驗以及他在杭州亞運會召開前再提楓橋經驗結合，也就是說要再打一場人民戰爭。這個人武部實際上並不是對外，針對爆發戰爭動員等發揮作用。人武部是用武裝去鬥內部『不忠誠』的人」。

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