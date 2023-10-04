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《未來少女》紫月光與粉絲共度下午茶吃聯名甜點　17遭爆嗑3便當

▲《未來少女》紫月光17（左起）、Yuki、Meng、Bling、Libi、Hina、Lyco、Xiu、Yia，今開心和粉絲歡度下午茶時光，看到全家貼有大幅海報十分驚喜。（圖／記者陳明中攝）
▲《未來少女》紫月光17（左起）、Yuki、Meng、Bling、Libi、Hina、Lyco、Xiu、Yia，今開心和粉絲歡度下午茶時光，看到全家貼有大幅海報十分驚喜。（圖／記者陳明中攝）

記者黃盈容／台北報導

全台最夯女團選秀節目《未來少女》「紫月光」成員17、Hina、Yia、Xiu、Lyco、Meng、Bling、Libi、Yuki，日前因第五次公演拿到節目首度滿分，獲得和全家推出限定聯名甜點的機會。今（4）日紫月光邀請30位粉絲共進下午茶，儘管「小犬颱風」來襲，還是平常上班、上課日，粉絲依舊到場力挺，擠滿全家店內。紫月光今一見貼在全家牆壁與玻璃上9人大大的海報，就興奮尖叫。並開心，過去被要求維持體態的她們，終於能解禁大嗑甜點了！團員們還爆料，17超驚人食量，竟一次狂嗑3便當，但依舊擁有令人稱羨的纖細身材。

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▲今上班上課日，又遇小犬颱風，粉絲依舊熱情支持，和《未來少女》「紫月光」一同共進下午茶。
▲今上班上課日，又遇小犬颱風，粉絲依舊熱情支持，和《未來少女》「紫月光」一同共進下午茶。（圖／記者陳明中攝）
紫月光成員們，在9月6日《未來少女》總決賽前，嚴格進行節食，並哀嚎，期間只吃水煮雞胸肉、青菜、蛋，甜食等垃圾食物當然是禁止。Libi更不顧形象自爆，晚上會餓到肚子一直叫，聲音大到同寢的室友都能聽見，Meng點頭如搗蒜，直說：「每天都聽到！」讓Libi好糗。Xiu則笑虧：「看來，每天叫醒我們的不是鬧鐘，是肚子的叫聲。」Yia還說，那段吃很少的日子，都會因為太餓，特別早起床吃早餐。

▲《未來少女》紫月光和超商推出聯名限定甜點，邀粉絲共進下午茶。
▲《未來少女》紫月光和全家推出聯名限定甜點，邀粉絲共進下午茶。（圖／記者陳明中攝）
然而，總決賽一結束，紫月光成員就開始放肆大吃，Lyco表示：「所以體重有點回來了，看到覺得太恐怖，又稍微調整一下」。至於誰胖最多，她們要粉絲自己猜，而Meng害羞表示，其實自己「胖了2.5公斤。」

▲《未來少女》「紫月光」Xiu（左）與Yia，笑說每天叫醒自己的是肚子叫的聲音，還因此特別早起吃早餐。
▲《未來少女》「紫月光」Xiu（左）與Yia，笑說每天叫醒自己的是肚子叫的聲音，還因此特別早起吃早餐。圖／記者陳明中攝）
說到紫月光大胃王擔當，大夥異口同聲，直指是17，還爆料，她一次狂嗑3個便當，17解釋：「因為攝影棚太冷，剛好休息就狂嗑3個。」紫月光也認了，其實成員們都很會吃，之前夜市小吃買一整桌，本來校長還認為她們絕對吃不完，怕會浪費，未料最後少女們全吃光。還有中秋節烤肉，甚至吃光食材，肉還不夠她們吃，讓工作人員傻眼。

說到中秋節，18歲日籍成員Hina上週首日體驗了台灣中秋節的烤肉的文化，她相當驚訝地說，因為日本在夏天才會烤BBQ，沒想到台灣居然是在秋天，直呼「很特別」！

▲《未來少女》「紫月光」日籍成員Hina（中），分享中秋節烤肉很驚喜。
▲《未來少女》「紫月光」日籍成員Hina（中），分享中秋節烤肉感到很特別。（圖／記者陳明中攝）
▲《未來少女》「紫月光」成員17（左）被爆一次嗑3個便當，害羞不已。
▲《未來少女》「紫月光」成員17（左）被爆一次嗑3個便當，害羞不已。（圖／記者陳明中攝）
而紫月光的全新單曲〈Be Born〉、〈Show Up〉、〈Crash X〉都已在9月29日上架，她們向粉絲喊話，要多多訂閱、收聽。今下午，少女們起和粉絲一同品嚐期待已久的聯名甜點，還特別加碼抽出3位粉絲，和Lyco、Xiu、Yia一同拍攝舞蹈影片，讓粉絲能感受連結紫月光的團魂。

▲3位幸運粉絲，和紫月光成員Lyco、Xiu、Yia一同拍攝舞蹈影片。
▲3位幸運粉絲，和紫月光成員Lyco、Xiu、Yia一同拍攝舞蹈影片。（圖／記者陳明中攝）
▲紫月光少女們，拿著與超商聯名的限定甜點，開心和粉絲合影。（圖／ACEM娛樂提供）
▲紫月光少女們，拿著與全家聯名的限定甜點，開心和粉絲合影。（圖／ACEM娛樂提供）

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