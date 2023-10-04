《未來少女》紫月光與粉絲共度下午茶吃聯名甜點 17遭爆嗑3便當
全台最夯女團選秀節目《未來少女》「紫月光」成員17、Hina、Yia、Xiu、Lyco、Meng、Bling、Libi、Yuki，日前因第五次公演拿到節目首度滿分，獲得和全家推出限定聯名甜點的機會。今（4）日紫月光邀請30位粉絲共進下午茶，儘管「小犬颱風」來襲，還是平常上班、上課日，粉絲依舊到場力挺，擠滿全家店內。紫月光今一見貼在全家牆壁與玻璃上9人大大的海報，就興奮尖叫。並開心，過去被要求維持體態的她們，終於能解禁大嗑甜點了！團員們還爆料，17超驚人食量，竟一次狂嗑3便當，但依舊擁有令人稱羨的纖細身材。
記者黃盈容／台北報導
紫月光成員們，在9月6日《未來少女》總決賽前，嚴格進行節食，並哀嚎，期間只吃水煮雞胸肉、青菜、蛋，甜食等垃圾食物當然是禁止。Libi更不顧形象自爆，晚上會餓到肚子一直叫，聲音大到同寢的室友都能聽見，Meng點頭如搗蒜，直說：「每天都聽到！」讓Libi好糗。Xiu則笑虧：「看來，每天叫醒我們的不是鬧鐘，是肚子的叫聲。」Yia還說，那段吃很少的日子，都會因為太餓，特別早起床吃早餐。
然而，總決賽一結束，紫月光成員就開始放肆大吃，Lyco表示：「所以體重有點回來了，看到覺得太恐怖，又稍微調整一下」。至於誰胖最多，她們要粉絲自己猜，而Meng害羞表示，其實自己「胖了2.5公斤。」
說到紫月光大胃王擔當，大夥異口同聲，直指是17，還爆料，她一次狂嗑3個便當，17解釋：「因為攝影棚太冷，剛好休息就狂嗑3個。」紫月光也認了，其實成員們都很會吃，之前夜市小吃買一整桌，本來校長還認為她們絕對吃不完，怕會浪費，未料最後少女們全吃光。還有中秋節烤肉，甚至吃光食材，肉還不夠她們吃，讓工作人員傻眼。
說到中秋節，18歲日籍成員Hina上週首日體驗了台灣中秋節的烤肉的文化，她相當驚訝地說，因為日本在夏天才會烤BBQ，沒想到台灣居然是在秋天，直呼「很特別」！
而紫月光的全新單曲〈Be Born〉、〈Show Up〉、〈Crash X〉都已在9月29日上架，她們向粉絲喊話，要多多訂閱、收聽。今下午，少女們起和粉絲一同品嚐期待已久的聯名甜點，還特別加碼抽出3位粉絲，和Lyco、Xiu、Yia一同拍攝舞蹈影片，讓粉絲能感受連結紫月光的團魂。