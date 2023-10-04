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國慶連假台南興濟宮看孫悟空七十二變

▲致力於傳統掌中戲中興的天宏園葉勢宏。（天宏園提供）
▲致力於傳統掌中戲中興的天宏園葉勢宏。（天宏園提供）

記者劉悅儷/台南報導

民國八十二年台灣省教育廳主辦的全國掌中戲比賽拿下最佳主演和最佳團體兩項大獎的天宏園掌中劇團，十日晚將在台南大觀音亭暨祀典興濟宮演出該團年度大戲「西遊記弼馬溫」，團長葉勢宏表示，這是一齣適合國慶連假親子共同欣賞的熱鬧戲碼，歡迎闔家十日晚七時至興濟宮廟前廣場看戲。

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致力於傳統掌中戲中興的天宏園掌中劇團每年推出一齣大戲，今年的「西遊記弼馬溫」年初在高雄左營蓮潭台灣燈會首演，接著在高雄岡山皮影戲館、桃園八塊厝民俗藝術村曾演出三場，此次興濟宮是第四場，雖是台南首場、也是年度最後一場，獲得文化部國立傳統藝術中心五萬元補助款，將以按金木雕大舞台、一尺木偶、動員十幾位文武場師傅現場鑼鼓演出的正統古早味台灣布袋戲碼，錯過可惜。


「西遊記弼馬溫」由團長葉勢宏編劇，故事內容取材自西遊記安天會，孫悟空不服玉皇大帝封他一個小小的弼馬溫官職，大鬧南天門，打傷天蓬元帥，自稱齊天大聖，玉帝派南天門伏魔大元帥托塔天王李靖，帶領巨靈神、三太子哪叱大戰花果山，不敵，玉帝再派二郎神楊戩接應，孫悟空七十二變，楊戩七十三變，雙方千變萬化，成為這齣戲的精華，有武打戲、有變化戲，非常熱鬧，小朋友都很喜歡，但因全齣戲以台語發音，所以有家長陪看更好。


葉勢宏指出，傳統布袋戲的題材不外章回小說、三國演義，刻板沈悶，小朋友不愛。「西遊記弼馬溫」節奏輕快，毫無冷場，尤其變化戲中會變獅、變虎、變蛇、變公雞，小朋友覺得有趣又好玩，雖然如此，仍保持水準的演出，不會荒腔走板。

▲弼馬溫中的齊天大聖孫悟空戲裝照。（天宏園提供）
▲弼馬溫中的齊天大聖孫悟空戲裝照。（天宏園提供）
曾在雲林縣府舉辦的三屆金藏獎獲四項獎的葉勢宏表示，廟口的布袋戲已淪為酬神的樣板戲碼，台下看戲本就寥寥，大家看完扮仙、領完食物和銅板後就一哄而散，非常可惜。費盡心思編排老少咸宜的新戲碼、振興傳統掌中戲，是他近幾年一直努力的目標。

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