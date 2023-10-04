國慶連假台南興濟宮看孫悟空七十二變

我是廣告 請繼續往下閱讀
致力於傳統掌中戲中興的天宏園掌中劇團每年推出一齣大戲，今年的「西遊記弼馬溫」年初在高雄左營蓮潭台灣燈會首演，接著在高雄岡山皮影戲館、桃園八塊厝民俗藝術村曾演出三場，此次興濟宮是第四場，雖是台南首場、也是年度最後一場，獲得文化部國立傳統藝術中心五萬元補助款，將以按金木雕大舞台、一尺木偶、動員十幾位文武場師傅現場鑼鼓演出的正統古早味台灣布袋戲碼，錯過可惜。
「西遊記弼馬溫」由團長葉勢宏編劇，故事內容取材自西遊記安天會，孫悟空不服玉皇大帝封他一個小小的弼馬溫官職，大鬧南天門，打傷天蓬元帥，自稱齊天大聖，玉帝派南天門伏魔大元帥托塔天王李靖，帶領巨靈神、三太子哪叱大戰花果山，不敵，玉帝再派二郎神楊戩接應，孫悟空七十二變，楊戩七十三變，雙方千變萬化，成為這齣戲的精華，有武打戲、有變化戲，非常熱鬧，小朋友都很喜歡，但因全齣戲以台語發音，所以有家長陪看更好。
葉勢宏指出，傳統布袋戲的題材不外章回小說、三國演義，刻板沈悶，小朋友不愛。「西遊記弼馬溫」節奏輕快，毫無冷場，尤其變化戲中會變獅、變虎、變蛇、變公雞，小朋友覺得有趣又好玩，雖然如此，仍保持水準的演出，不會荒腔走板。
曾在雲林縣府舉辦的三屆金藏獎獲四項獎的葉勢宏表示，廟口的布袋戲已淪為酬神的樣板戲碼，台下看戲本就寥寥，大家看完扮仙、領完食物和銅板後就一哄而散，非常可惜。費盡心思編排老少咸宜的新戲碼、振興傳統掌中戲，是他近幾年一直努力的目標。