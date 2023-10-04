影／回憶為軍購案與藍委槓上！賴清德罕見動怒飆國罵畫面曝光

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據轉述，賴清德在中執會上提起此事、並分享影片，影片中只見賴清德怒氣沖沖直批「X的，憑什麼！憑什麼，你講過去可以這樣子嗎？笑話，國家被你給搞垮了！」；費鴻泰則反駁「被你們這些人搞垮的」。
賴清德在會中表示，很高興迎接第一艘國造潛艦完成下水的儀式，但也很遺憾地傳出在野黨的國會議員涉及杯葛，甚至疑似把機密資料交給第三國，希望這不是真的，若是真的，對國家的傷害太大，也會讓整個國家陷入相當地困境，希望檢調單位務必要嚴格查明，將真相公諸於台灣社會。
賴清德回憶，2000年第一次政黨輪替、前總統陳水扁執政期間，基於國家安全需要，向美國提出一張軍事採購的清單，那也得到當時的美國總統小布希的同意，在2001年的4月份，就通過了要給予台灣軍事採購的項目，包括四艘紀德級驅逐艦、八艘柴電潛艦、十二架P3C獵戶座反潛偵察機、愛國者3型飛彈、M109A6自走砲、十二架MH-53E低空鋪路者直升機、MK 48型魚雷、AAV-7A1兩棲突擊車、空用AN/ALE-50拖曳式誘餌，AGM-84L反艦飛彈對台軍售。
賴清德說，2005年當時行政院長游錫堃馬上提出特別預算，但很可惜，送到國會時，遭到當時國民黨主導的在野黨全力杯葛，光在程序委員會就阻擋了69次之多，「我身為民進黨黨團幹事長，也是程序委員會三席召委之一，就在一次我主持的會議當中，在野黨仍然杯葛，不願意讓軍購案排入議程，可是當天卻是連戰前往中國，推動『聯中制台』，當時大家都很氣憤，所以也造成程序委員會的重大衝突，當時我特別批判在野黨，『你們一方面前往中國進行聯中制台，一方面反對軍購案』」。
賴清德提到，那一次衝突之後，對整個軍購案的通過並沒有幫助，國民黨依然顧我，大家想想看，若那時候軍購案通過的話，八艘柴電潛艦已經完成了，今天前參謀總長黃曙光，還有台船的員工也不必這麼辛苦，中國應該也不容易越雷池一步，到現在，從對外採購被杯葛，到現在潛艦國造也遭到這樣的困難。
賴清德感嘆，希望國人可以了解整個事情的來龍去脈，台灣面對中國的威脅，中國企圖併吞台灣，這是公開的事實，台灣受到中國的威脅，每一天都在發生，在這種狀況之下，朝野應該要團結合作，守護國家是最基本的責任，沒有一個政黨、沒有一個國會議員可以去進行破壞。
賴清德強調，希望在面對中國武力威脅，企圖併吞台灣的野心不變的狀況之下，過去軍事採購遭遇困難，希望未來國艦國造，大家應該要團結一致，這是我們最起碼的責任，希望檢調單位能夠迅速查明，未來在增進國防力量的過程當中，也都能夠得到社會的支持。