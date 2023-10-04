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影／回憶為軍購案與藍委槓上！賴清德罕見動怒飆國罵畫面曝光

▲賴清德2005年因軍購案，與國民黨立委費鴻泰吵起來。（圖／民進黨提供）
▲賴清德2005年因軍購案，與國民黨立委費鴻泰吵起來。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

第一艘國造潛艦日前完成下水儀式，卻傳出疑似有立委洩密案，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（4）日在中執會呼籲檢調應嚴格查明；此外，賴也秀出2005年擔任立法院程序委員會召委時，與國民黨立委費鴻泰為軍購預算互槓的影片，只見賴激動怒罵髒話「他X的」、「國家被你們這些人搞垮了！」等語，與今日形象「差很大」。

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國造潛艦疑外洩案，引發各界關注，據指出，2005年4月，時任民進黨黨團幹事長的賴清德，同時也是立法院程序委員會召集委員之一，因不滿在野黨惡意阻撓軍購預算案等重大法案付委審查，罕見動怒飆國罵，當時國民黨立委在立法院內為多數，具有主導地位，卻罔顧立委審查議案的責任義務，多次在立法院程序委員會進行時杯葛議程、阻撓會議進行，不讓軍購預算案等重大法案排入審查，阻擋次數高達69次，在賴清德擔任程序委員會輪值召委時，也曾遭受國民黨的惡意阻擋與反對。

據轉述，賴清德在中執會上提起此事、並分享影片，影片中只見賴清德怒氣沖沖直批「X的，憑什麼！憑什麼，你講過去可以這樣子嗎？笑話，國家被你給搞垮了！」；費鴻泰則反駁「被你們這些人搞垮的」。

賴清德在會中表示，很高興迎接第一艘國造潛艦完成下水的儀式，但也很遺憾地傳出在野黨的國會議員涉及杯葛，甚至疑似把機密資料交給第三國，希望這不是真的，若是真的，對國家的傷害太大，也會讓整個國家陷入相當地困境，希望檢調單位務必要嚴格查明，將真相公諸於台灣社會。

賴清德回憶，2000年第一次政黨輪替、前總統陳水扁執政期間，基於國家安全需要，向美國提出一張軍事採購的清單，那也得到當時的美國總統小布希的同意，在2001年的4月份，就通過了要給予台灣軍事採購的項目，包括四艘紀德級驅逐艦、八艘柴電潛艦、十二架P3C獵戶座反潛偵察機、愛國者3型飛彈、M109A6自走砲、十二架MH-53E低空鋪路者直升機、MK 48型魚雷、AAV-7A1兩棲突擊車、空用AN/ALE-50拖曳式誘餌，AGM-84L反艦飛彈對台軍售。

賴清德說，2005年當時行政院長游錫堃馬上提出特別預算，但很可惜，送到國會時，遭到當時國民黨主導的在野黨全力杯葛，光在程序委員會就阻擋了69次之多，「我身為民進黨黨團幹事長，也是程序委員會三席召委之一，就在一次我主持的會議當中，在野黨仍然杯葛，不願意讓軍購案排入議程，可是當天卻是連戰前往中國，推動『聯中制台』，當時大家都很氣憤，所以也造成程序委員會的重大衝突，當時我特別批判在野黨，『你們一方面前往中國進行聯中制台，一方面反對軍購案』」。

賴清德提到，那一次衝突之後，對整個軍購案的通過並沒有幫助，國民黨依然顧我，大家想想看，若那時候軍購案通過的話，八艘柴電潛艦已經完成了，今天前參謀總長黃曙光，還有台船的員工也不必這麼辛苦，中國應該也不容易越雷池一步，到現在，從對外採購被杯葛，到現在潛艦國造也遭到這樣的困難。

賴清德感嘆，希望國人可以了解整個事情的來龍去脈，台灣面對中國的威脅，中國企圖併吞台灣，這是公開的事實，台灣受到中國的威脅，每一天都在發生，在這種狀況之下，朝野應該要團結合作，守護國家是最基本的責任，沒有一個政黨、沒有一個國會議員可以去進行破壞。

賴清德強調，希望在面對中國武力威脅，企圖併吞台灣的野心不變的狀況之下，過去軍事採購遭遇困難，希望未來國艦國造，大家應該要團結一致，這是我們最起碼的責任，希望檢調單位能夠迅速查明，未來在增進國防力量的過程當中，也都能夠得到社會的支持。


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