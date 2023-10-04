勞動部辦青年創業家座談 鼓勵青年朋友創業自己當頭家

我是廣告 請繼續往下閱讀
雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南分署為協助懷有夢想卻不知如何行動的青年，勇敢邁出創業的腳步，積極推動「青年創業發展導航計畫」，從今年5月起辦理一系列創業課程，包含融資、財報會計實務、銷售通路開發、品牌經營等，還邀集熱門產業輔導顧問針對青年創業所需，提供青年創業諮詢、創業適性評測及計畫書撰寫等前、中、後不同服務的輔導措施，鼓勵青年若有創業的想法，可先參加或接受輔導顧問評估，摒除創業迷思、找對圓夢方向。
Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖，因為前老闆的一個問題「妳喜歡做什麼?」，她開始反思自己想要職涯，在6年前決定自行創業，以自由接案的形式到府整理，服務超過400個家庭解決亂的問題，還成立一個服務團隊，和建築、設計等行業異業結盟，將整理收納形成一個產業鏈。
李書旖說，收納行業在世界各國已成為專門職業，其中全球第一整理師近藤麻理惠，更是透過出版整理相關書籍，入選「年度全球百位最具影響力人物」，世上的一切都有可能性，鼓勵青年踏出創業步伐，打造屬於自己的舞台。
在嘉義市頗具盛名的秘密客咖啡館，創辦人鄧竹伶表示創業從小就是她的夢想，高中時在咖啡店打工的經歷，讓她更加確信自己想走的路，回想創業初期咖啡店因租約到期，面臨房租高漲一度思考要歇業，到後來決定用老屋改建成咖啡館，卻煩惱沒有資金，所幸透過申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」得到50萬資金運用，讓她挺過資金短缺的危機，現在不僅經營咖啡館還斜槓Podcast廣播主持人，所以鄧竹伶鼓勵想創業卻無資金的青年，善用政府資源實現創業夢想。
劉邦棟說，雲嘉南分署除辦理青年創業課程及輔導諮詢外，積極推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品，前2年還免利息，大幅度降低青年週轉資金的壓力，歡迎有創業需求的青年勇敢創業、追逐夢想，相關資訊請查詢微型創業鳳凰官網。