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勞動部辦青年創業家座談 鼓勵青年朋友創業自己當頭家

▲Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖(左)，及秘密客咖啡館創辦人鄧竹伶(右)暢談青年創業歷程。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）
▲Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖(左)，及秘密客咖啡館創辦人鄧竹伶(右)暢談青年創業歷程。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）

記者張振興/綜合報導

勞動部勞雲嘉南分署今(4)日在長榮大學舉辦青年創業家座談會，邀請Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖及秘密客咖啡館創辦人鄧竹伶現身分享創業甘苦談、產業未來走向及品牌經營等議題，來鼓勵青年朋友創業自己當頭家，現場吸引逾80名懷有創業夢的青年到場聆聽，交流互動熱絡、反應熱烈。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南分署為協助懷有夢想卻不知如何行動的青年，勇敢邁出創業的腳步，積極推動「青年創業發展導航計畫」，從今年5月起辦理一系列創業課程，包含融資、財報會計實務、銷售通路開發、品牌經營等，還邀集熱門產業輔導顧問針對青年創業所需，提供青年創業諮詢、創業適性評測及計畫書撰寫等前、中、後不同服務的輔導措施，鼓勵青年若有創業的想法，可先參加或接受輔導顧問評估，摒除創業迷思、找對圓夢方向。


Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖，因為前老闆的一個問題「妳喜歡做什麼?」，她開始反思自己想要職涯，在6年前決定自行創業，以自由接案的形式到府整理，服務超過400個家庭解決亂的問題，還成立一個服務團隊，和建築、設計等行業異業結盟，將整理收納形成一個產業鏈。

▲Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖說，連整理房間都可以成為事業，世上的一切都有可能性。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）
▲Re Life整理收納學院共同創辦人李書旖說，連整理房間都可以成為事業，世上的一切都有可能性。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）
李書旖說，收納行業在世界各國已成為專門職業，其中全球第一整理師近藤麻理惠，更是透過出版整理相關書籍，入選「年度全球百位最具影響力人物」，世上的一切都有可能性，鼓勵青年踏出創業步伐，打造屬於自己的舞台。


在嘉義市頗具盛名的秘密客咖啡館，創辦人鄧竹伶表示創業從小就是她的夢想，高中時在咖啡店打工的經歷，讓她更加確信自己想走的路，回想創業初期咖啡店因租約到期，面臨房租高漲一度思考要歇業，到後來決定用老屋改建成咖啡館，卻煩惱沒有資金，所幸透過申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」得到50萬資金運用，讓她挺過資金短缺的危機，現在不僅經營咖啡館還斜槓Podcast廣播主持人，所以鄧竹伶鼓勵想創業卻無資金的青年，善用政府資源實現創業夢想。

▲雲嘉南分署為鼓勵青年創業自己當頭家，舉辦青年創業家座談會，吸引逾80名青年到場聆聽。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）
▲雲嘉南分署為鼓勵青年創業自己當頭家，舉辦青年創業家座談會，吸引逾80名青年到場聆聽。（圖／記者張振興攝，2023,10,04）
劉邦棟說，雲嘉南分署除辦理青年創業課程及輔導諮詢外，積極推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品，前2年還免利息，大幅度降低青年週轉資金的壓力，歡迎有創業需求的青年勇敢創業、追逐夢想，相關資訊請查詢微型創業鳳凰官網。

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