麥卡錫遭罷免後誰來接班？6位共和黨員被看好　川普也是可能人選

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史卡利塞是眾院共和黨第2號人物，被看好在麥卡錫任期結束後接任共和黨眾議院領袖，提出罷免案的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾說他會支持史卡利塞。
2.埃默（Tom Emmer）
埃默是共和黨眾議院黨鞭，是眾院共和黨第3號人物，在2022年期中選舉期時領導眾議院共和黨競選事宜，並成功從民主黨手中奪回了眾議院的多數席位。
3.喬丹（Jim Jordan）
眾議院司法委員會主席，川普的盟友，今年1月喬丹曾被提名為議長，在一輪投票中獲得了20票。
4.唐納茲（Byron Donalds）
眾議院共和黨強硬派新星，被視為黨內的後起之秀，今年1月唐納茲曾被提名為議長，在一輪投票中獲得了20票。
5.麥克亨利（Patrick McHenry）
代理議長麥克亨利也是正式接任議長的可能人選，身為眾議院金融服務委員會主席，麥克亨利是麥卡錫的盟友，但這也可能不利於他爭取共和黨內保守派的支持。
6.川普（Donald Trump）
從歷史上看，眾議院議長總是由現任的眾議院議員擔任，但美國憲法並沒有規定議長一定得是現任國會議員，所以也有共和黨人有意提名前總統川普（Donald Trump），儘管正在積極投入2024總統大選的他，先前曾表態並不想要這份工作。
除了上述6人之外，斯特凡尼克（Elise Stefanik）是目前眾議院共和黨職務最高的女性議員，另外眾議院的民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也有人看好，這兩人也被認為是潛在的議長人選黑馬之一。