眾議長被罷免、美債殖利率攀升！美股恐慌急洩　道瓊收跌430點

麥卡錫遭罷免後誰來接班？6位共和黨員被看好　川普也是可能人選

▲美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）暫時擔任代理議長，但代理議長的權限有限，國會需要盡快選出新的眾議長，雖然目前新任議長寶座誰屬尚不明確，但有幾位共和黨人被點名，外界認為是最有可能的接班人選。

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1.史卡利塞（Steve Scalise）

史卡利塞是眾院共和黨第2號人物，被看好在麥卡錫任期結束後接任共和黨眾議院領袖，提出罷免案的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾說他會支持史卡利塞。

2.埃默（Tom Emmer）

埃默是共和黨眾議院黨鞭，是眾院共和黨第3號人物，在2022年期中選舉期時領導眾議院共和黨競選事宜，並成功從民主黨手中奪回了眾議院的多數席位。

3.喬丹（Jim Jordan）

眾議院司法委員會主席，川普的盟友，今年1月喬丹曾被提名為議長，在一輪投票中獲得了20票。

4.唐納茲（Byron Donalds）

眾議院共和黨強硬派新星，被視為黨內的後起之秀，今年1月唐納茲曾被提名為議長，在一輪投票中獲得了20票。

5.麥克亨利（Patrick McHenry）

代理議長麥克亨利也是正式接任議長的可能人選，身為眾議院金融服務委員會主席，麥克亨利是麥卡錫的盟友，但這也可能不利於他爭取共和黨內保守派的支持。

6.川普（Donald Trump）

從歷史上看，眾議院議長總是由現任的眾議院議員擔任，但美國憲法並沒有規定議長一定得是現任國會議員，所以也有共和黨人有意提名前總統川普（Donald Trump），儘管正在積極投入2024總統大選的他，先前曾表態並不想要這份工作。

除了上述6人之外，斯特凡尼克（Elise Stefanik）是目前眾議院共和黨職務最高的女性議員，另外眾議院的民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也有人看好，這兩人也被認為是潛在的議長人選黑馬之一。


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