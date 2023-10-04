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女偏頭痛比男多3倍！經痛吃巧克力「小心變頭痛」　醫教口訣解痛

▲女性偏頭痛比例是男性的3倍，尤其生理期經痛時，吃巧克力紓緩，反而要小心容易偏頭痛。（示意圖／記者陳明中攝）
▲女性偏頭痛比例是男性的3倍，尤其生理期經痛時，吃巧克力紓緩，反而要小心容易偏頭痛。（示意圖／記者陳明中攝）

NOWnews／綜合報導

據統計，台灣約有高達200萬人患有偏頭痛，而且女性居多，比例是男性的3倍，尤其容易出現在20至50歲族群，不僅造成生活品質下降，若頻繁發作，還可能合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題，引發憂鬱症等精神疾病風險也更高。

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台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師說，偏頭痛會嚴重影響患者的工作、社交等活動，不過在該學會2021年的問卷調查中發現，7成台灣人不知偏頭痛是一種「疾病」，約半數不知偏頭痛可主動進行預防性治療。

對於女性偏頭痛較多，陳韋達說，尤其月經來的時候特別容易發作，月經來時雌激素驟降，會促使誘發偏頭痛的化學物質被釋放而導致偏頭痛發作，而腹痛、失眠、情緒起伏等月經的不適症狀，也會間接造成偏頭痛。

陳韋達表示，一般民眾發生偏頭痛時，多會服用止痛藥緩解症狀，但某些人發作比較頻繁，若只使用止痛藥，會發現愈吃藥效愈低，最後要連吞很多顆才能把偏頭痛「壓」下來，這樣處理偏頭痛可能導致症狀惡化，甚至會引起「藥物過度使用性頭痛」。

台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師則說，神經內科醫師可以依據偏頭痛發作的頻率和嚴重程度，採取不同的治療策略，若偏頭痛發作每週超過1次，會建議使用預防性的藥物來治療，像是口服的乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，而較常見的長效預防性注射針劑則有肉毒桿菌素。

此外，目前也有降鈣素基因相關肽（CGRP）受體拮抗劑，能夠單一阻斷引起偏頭痛的神經傳遞，進而減少偏頭痛的發生，未來也期待有口服藥物上市，提供偏頭痛患者治療新希望。

🟡偏頭痛注意事項
📍偏頭痛原因很多，月經來時特別容易發作。

📍服用避孕藥，或失眠，或強光、噪音、氣味、食物 (如乳酪、味精、巧克力、紅酒等) ，都可能引起偏頭痛 。

📍台灣頭痛學會推廣「123頭痛Free」口訣，民眾可參考：
◾每週頭痛超過1次，要看神經內科。
◾每週止痛藥吃超過2次，頭痛可能惡化。
◾預防偏頭痛有3招: 運動、紓壓、預防性藥物。

📍偏頭痛發作每週超過1次，宜接受預防性藥物治療。

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