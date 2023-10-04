女偏頭痛比男多3倍！經痛吃巧克力「小心變頭痛」　醫教口訣解痛

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對於女性偏頭痛較多，陳韋達說，尤其月經來的時候特別容易發作，月經來時雌激素驟降，會促使誘發偏頭痛的化學物質被釋放而導致偏頭痛發作，而腹痛、失眠、情緒起伏等月經的不適症狀，也會間接造成偏頭痛。
陳韋達表示，一般民眾發生偏頭痛時，多會服用止痛藥緩解症狀，但某些人發作比較頻繁，若只使用止痛藥，會發現愈吃藥效愈低，最後要連吞很多顆才能把偏頭痛「壓」下來，這樣處理偏頭痛可能導致症狀惡化，甚至會引起「藥物過度使用性頭痛」。
台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師則說，神經內科醫師可以依據偏頭痛發作的頻率和嚴重程度，採取不同的治療策略，若偏頭痛發作每週超過1次，會建議使用預防性的藥物來治療，像是口服的乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，而較常見的長效預防性注射針劑則有肉毒桿菌素。
此外，目前也有降鈣素基因相關肽（CGRP）受體拮抗劑，能夠單一阻斷引起偏頭痛的神經傳遞，進而減少偏頭痛的發生，未來也期待有口服藥物上市，提供偏頭痛患者治療新希望。
🟡偏頭痛注意事項
📍偏頭痛原因很多，月經來時特別容易發作。
📍服用避孕藥，或失眠，或強光、噪音、氣味、食物 (如乳酪、味精、巧克力、紅酒等) ，都可能引起偏頭痛 。
📍台灣頭痛學會推廣「123頭痛Free」口訣，民眾可參考：
◾每週頭痛超過1次，要看神經內科。
◾每週止痛藥吃超過2次，頭痛可能惡化。
◾預防偏頭痛有3招: 運動、紓壓、預防性藥物。
📍偏頭痛發作每週超過1次，宜接受預防性藥物治療。