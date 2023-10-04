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亞運羽球／戴資穎爆冷出局！周天成坦言意外：大賽就看誰抗壓力強

▲戴資穎在杭州亞運女單16強戰爆冷不敵過去取得對戰8連勝的大堀彩，遭淘汰出局，無緣衛冕金牌。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎在杭州亞運女單16強戰爆冷不敵過去取得對戰8連勝的大堀彩，遭淘汰出局，無緣衛冕金牌。（圖／中華奧會提供）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運羽球女單16強戰爆出大冷門，台灣名將戴資穎以16:21、14:21不敵日本好手大堀彩，衛冕亞運金牌失敗。而賽後台灣一哥周天成也表達了對這意外結果的看法，他坦言自己「有點意外」，但也認為大賽就是看誰抗壓力更好。

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戴資穎生涯面對大堀彩，取得8戰全勝的絕對優勢，雙方實力有一段差距，後者也從未是世界羽聯女單第一梯隊的選手，因此今天賽前外界幾乎都看好前者能順利贏球。

但戴資穎這一場狀況確實不理想，多次擊球未過網，對於落點判斷也有問題，不過直到比賽結束之前，幾乎沒人能想像到她會在16強被過去一直壓制的大堀彩淘汰。賽後這位前世界球后快速走過混合採訪區，並沒有接受訪問。

同時間的另一場羽球單打比賽，台灣一哥周天成對上斯里蘭卡好手内塔辛哈（Pulikkutty Arachchilage V Nettasinghe），以21:16、21:10順利過關。小戴在比賽時，他就在另一個球場，他表示自己有稍微瞄一下另一邊的狀況，坦言對賽果感到意外。

「有點意外啦，畢竟她（戴資穎）過去比賽常常都是大比分去贏球，可能今天場館比較沒有風，對手又發揮得更好、狀況也還不錯。」周天成如此說道。

戴資穎身為台灣女單第一人，又是亞運金牌衛冕者，是否承擔太大的壓力，而導致輸球？對此周天成表示壓力肯定會有，只是作為選出來代表國家的選手，必須得去承受，「其實每個國家都是這樣，大賽就是看誰抗壓力更強」。

其實今天在賽場前面的比賽打比較久，所以戴資穎和周天成的單打賽事都等比較久，當被問到這是否會影響狀態調整時，小戴回應應該沒影響，而小天則對此表示：「還可以啦，我們對比賽都會做好準備。」

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