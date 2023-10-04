亞運羽球／戴資穎爆冷出局！周天成坦言意外：大賽就看誰抗壓力強

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但戴資穎這一場狀況確實不理想，多次擊球未過網，對於落點判斷也有問題，不過直到比賽結束之前，幾乎沒人能想像到她會在16強被過去一直壓制的大堀彩淘汰。賽後這位前世界球后快速走過混合採訪區，並沒有接受訪問。
同時間的另一場羽球單打比賽，台灣一哥周天成對上斯里蘭卡好手内塔辛哈（Pulikkutty Arachchilage V Nettasinghe），以21:16、21:10順利過關。小戴在比賽時，他就在另一個球場，他表示自己有稍微瞄一下另一邊的狀況，坦言對賽果感到意外。
「有點意外啦，畢竟她（戴資穎）過去比賽常常都是大比分去贏球，可能今天場館比較沒有風，對手又發揮得更好、狀況也還不錯。」周天成如此說道。
戴資穎身為台灣女單第一人，又是亞運金牌衛冕者，是否承擔太大的壓力，而導致輸球？對此周天成表示壓力肯定會有，只是作為選出來代表國家的選手，必須得去承受，「其實每個國家都是這樣，大賽就是看誰抗壓力更強」。
其實今天在賽場前面的比賽打比較久，所以戴資穎和周天成的單打賽事都等比較久，當被問到這是否會影響狀態調整時，小戴回應應該沒影響，而小天則對此表示：「還可以啦，我們對比賽都會做好準備。」
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