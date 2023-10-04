金鐘58／陳妤滾床許光漢被羨慕6年 賀螢幕初吻搶金馬影帝收到4字
陳妤從導演王小棣推出的《植劇場》系列影集發跡，同屆的有許光漢、劉冠廷、孫可芳、徐鈞浩等人。他們私下有一個沒有師長的24人群組，昨（3）日剛好金馬入圍名單出爐，她的螢幕初吻、滾床對象許光漢以《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐影帝寶座，群組馬上噹噹響個不停，恭喜聲不斷，但許光漢很節省地僅回4字「謝謝大家」。
記者蔡依庭／台北報導
29歲陳妤上次入圍金鐘獎是2017年演出的《戀愛沙塵暴》，和劇中許光漢都是《植劇場》首屆訓練演員，螢幕初吻和床戲都獻給對方，當年陳妤也沒想過，如今的許光漢成了風靡亞洲的超級大男神，以至於到現在，時不時都會有人提醒她與許光漢的「那一段」演出經歷，笑說：「很難沒有意識這一點。」
不過，陳妤透露如果在表演上有卡關時，會回頭去看當年的演出，雖然當時很青澀，不像現在已經是許多實戰的經驗，但是那時候的自己，有非常多「沒在怕」的勇氣，是現在已經失去的部分。
當年她初生之犢就入圍金鐘獎，老爸或許是怕女兒得意忘形，竟是說：「其實妳沒有很厲害。」老媽則是說：「妳真的很幸運，所要多唸唸佛經，累積一點福報。」陳妤當然知道自己很幸運，但是多少還是有被打擊信心，心碎到都要哭了，爸媽發現她聲音不對勁，才趕緊改口：「沒有啦！妳是最棒的！」為了怕被誤解，陳妤3度澄清：「我抱怨爸媽，但我們感情真的很好！」