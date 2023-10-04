崑山科大禮聘日本動動漫大師小幡公春、淺井香織擔任講座教授

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崑大資傳系主任張世熙前往日本東京中野amps國際動畫學院，與校長夏川彰商議雙方未來動漫人才培育方式與合作模式，並於本學期禮聘動漫界大師小幡公春與淺井香織擔任兼任講座教授。小幡公春業界經歷豐富，除了是動畫原畫師，更執導與監製過「火影忍者」、「名偵探柯南」、「哆啦A夢」、「蠟筆小新」、「麵包超人」、「妖怪手錶」等知名動畫作品，同時也是東京中野amps國際動畫學院創辦人之一。
而淺井香織原先擔任動畫師工作，後改從事長短篇的漫畫、插畫創作，在出版社和雜誌刊登大量插畫及短篇作品，並於日本漫畫雜誌「周刊少年champion」發表漫畫「三毛貓福爾摩斯」，更擔任「金田一少年事件簿」動畫原畫師，至今已累積27年的資深經歷。
此外，淺井香織老師於9月26日蒞臨崑大進行專題講座，計有近百位喜愛動、漫畫的師生共同參與，她除了分享自身的漫畫歷程及作品，也在現場展示各種人物角色之繪製技巧，讓在場聆聽之師生驚訝連連。參與學生表示：「雖然日本漫畫一直是許多台灣人的最愛，但除了喜愛漫畫中的人物角色與故事情節之外，其實非常少機會能直接接觸到這些幕後的漫畫原畫師，覺得非常榮幸。」活動結束後，現場學生也紛紛熱情上前與淺井香織老師簽名合影。
資傳系主任張世熙表示，藉由舉辦本次活動，除了解目前日本漫畫產業現況，亦有助於學生了解未來的學習方向。參與此次講座與工作坊的學生也很感謝資傳系辦理如此有趣的講座，更期盼未來能多多舉辦這種漫畫體驗營的活動。