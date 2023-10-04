訪新加坡痛批民進黨台獨路線　馬英九談兩岸：不能假手外國解決

馬前總統今（4）日出席「2023年亞洲前瞻峰會」時指出，新加坡建國總理李光耀對他兩岸政策啟發甚多，包括認識到臺獨是行不通的路，兩岸問題不能假手外國來解決。唯有兩岸和平，才能確保區域穩定與世界和平。
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馬英九說，李光耀先生非常關心兩岸關係，積極促成兩岸的和平發展，尤其是1993年4月在新加坡舉行的「辜汪會談」，在九二共識達成之後舉行，更是兩岸關係歷史的里程碑。從那時候起，他特別體會到，李光耀先生對促進兩岸和平發展，有極其強烈的使命感，他認為這有助於協助亞洲與全球的安全與穩定。
馬英九說，2003年的10月，他在「東亞經濟高峰會」上，與當時擔任新加坡資政的李光耀先生對談，他們也有高度共識，認為「兩岸的發展，要以人民的利益為依歸」。李光耀先生的看法，讓他產生極為強大的共鳴，也成為他未來當選總統後，針對兩岸關係施政的重要準則，就是兩岸關係的發展，必須以人民的福祉與利益為依歸。事實證明，他執政八年，兩岸是最和平穩定與繁榮的時期，絕不是2021年英國《經濟學人》雜誌所稱的「全世界最危險的地方」。
馬英九指出，2013年李光耀先生在最後一本著作《李光耀觀天下》（One Man's View of the World），特別點名並肯定他，清楚認識到臺灣獨立的路是走不通的，兩岸關係必須平穩，如此對世界有利。李光耀先生認為，臺灣一旦宣布獨立，中國大陸就會以武力犯臺，美國不會為了臺灣的獨立與大陸交戰。李光耀先生的智慧洞見，他非常認同。
馬英九說，卸任總統後，在台灣也多次表達，兩岸問題不能假手外國來解決，也不可能要求別的國家為臺灣犧牲自家子弟，這是不現實的，也是不應該的。對美國這樣長期支持臺灣的外國政府而言，不會希望將他們捲入另一場俄烏戰爭。他認為外國政府若希望兩岸關係穩定發展，最好的方式就是鼓勵兩岸雙方積極對話與交流，才能避免臺海發生戰爭。
馬英九說，令人失望的是，民進黨執政後，因為不認同「九二共識」，導致兩岸關係急遽惡化。蔡英文總統甚至在2年前提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，儼然「新兩國論」，嚴重危害兩岸關係的和平穩定，使他那八年奠下兩岸交流基礎，盡付東流。蔡英文政府甚至連續三年，在中華民國國慶日上使用「臺灣國慶日」（Taiwan National Day），這是不折不扣的「臺獨」路線，所以他今年宣布拒絕出席，堅決反對「臺獨」。
馬英九表示，要和平，要繁榮，是兩岸人民最基本的要求。「九二共識」是兩岸和平唯一的解方，要打開兩岸現在的僵局，只有雙方回到「九二共識」這個共同的政治基礎，展開對話與交流，才能避免戰爭，繼續創造互惠雙贏。