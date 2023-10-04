eSIM設定費300元「僅首次減免」 NCC：會與業者討論有無調整機會
為了降低對環境消耗負擔，有越來越多的手機業者，推廣eSIM（虛擬SIM卡），只是若換手機進行設定，會需要收取每次300元的設定費，對此，國內電信業者推出了「首次」申請設定免費服務，國家通訊傳播委員會（NCC）則表示，將會與電信業者進行了解，看看有無調整的機會。
記者林莞茜／綜合報導
全球行動通信系統協會（GSMA）所認證的eSIM（ Embedded-SIM）功能，目前在台灣尚未普及，國內的五大電信業者，目前都有提供首次申請eSIM或首次更換eSIM的用戶，每門號可享設定費減免，但若日後換了新機，部分業者則規定，需收取每次300元的設定費，其中亞太電信則有提供每5年可免費換發eSIM一次的服務，而年年換新機的用戶，則不適用減免規定，也因此變相成為用戶換機後的一項隱形成本。
針對設定費，NCC說明主要是因為eSIM需在國際平台上做登記和管理的相關規費，目前僅全球行動通信系統協會（GSMA）認證之平臺得發行eSIM，並非電信業者全額收取，但有鑒於現在旗艦機逐步採用eSIM，國內電信業者亦需支付該平台的定期系統維護費、每次下載之電子序號費及下載費等費用，仍具支付一定成本，且非電信事業單方決定。
不過NCC也指出，針對費用收取部分，後續會和電信業者討論，看有沒有調整的機會，也已督促業者提升消費者對於eSIM之接受度，從服務層面規劃酌減免設定費。