特企／無酒精香檳席捲高端生活圈　台北汎德結合星晨酒藏放光芒

該場比賽中，星晨酒藏的無酒香檳成為活動的一大亮點，精緻時髦的外包裝，相當符合貴賓們的喜好，除現場品嚐外，更贈送其小夏凡系列精緻香檳給每位BMW台北汎德車主。無酒時尚在高端生活圈悄悄興起，許多參賽者表示長期因健康問題，無法飲酒，卻時常想念葡萄酒的香氣及酒感，藉此機會認識具備脫醇技術造就之星晨酒藏，低卡，全素，無酒精且健康的品牌，真是最時尚的新選擇！
法國葡萄酒消費量下降了3分之2，而粉紅酒，無酒精與低酒精葡萄酒市場崛起，光是2022年，就創下超過110億美元的市值，可見在歐美名人眼中不喝酒是一件大家所追求的健康新時尚，而養身更是現代人注重的課題，星晨酒藏這次所展現的香檳搭配名車，宛如重現60年代，最經典的007系列電影，迷人的無酒精麝香葡萄香檳，搭配BMW台北汎德與高爾夫球，帶你重回電影詹姆士.龐德的紳士浪漫！BMW台北汎德這次和星晨酒藏跨界合作，讓名車和香檳結合，突破傳統酒類的思維，為活動增添了許多新意。
星晨酒藏專營無酒精紅白酒進口，將法國夏凡酒莊的經典帶回臺灣。無酒精葡萄酒的生產過程和一般的葡萄酒相同，同樣要經過發酵、窖藏、陳釀，只是多了一道「脫醇技術」去除酒精成分，釀製工藝採用「旋轉蒸餾法」去除酒精，因此才能夠保留葡萄酒的色澤、香氣與口感，也留下了白藜蘆醇、單寧酸、多酚等營養物質。
無酒精葡萄酒在歐、美、日、澳洲等地，無庸置疑已經是大多數高端人士的選擇，無需考慮酒精帶來的副作用，不分男女老少，適合各個族群，不論是孕媽咪、彌月慶祝、牽車之喜等不能喝酒卻又值得慶祝的場合，星晨酒藏無酒精葡萄酒與香檳系列，提供大家幸福滿滿的儀式感！
我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！