人物／馬文君拚立委五連霸　交友海派不看顏色、曾被質疑藍皮綠骨

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一、兩人都是女承父業。馬文君的父親馬榮吉曾任埔里鎮長、台灣省議員，1994年馬榮吉因病驟逝，當時29歲的馬文君因弟弟們年紀小，披掛上陣選縣議員延續家族政治生命。許淑華父親許天送曾任兩屆南投市會主席，2002年許淑華27歲，當選南投縣議員。
二、兩人都在一屆議員之後轉任鄉鎮市長。2002年，33歲馬文君成為埔里最年輕、也是第一位女性鎮長，任內引進第一對日本中村夫婦來台long stay，轟動全國之餘大大提昇埔里的知名度；2005年底許淑華當選南投市長。
三、都透過補選成功轉任立委。2009年烏溪線立委吳敦義出任行政院院長，馬文君於補選中告捷；2015年濁水溪線立委林明溱當選南投縣長，許淑華贏得補選。
兩人不僅從政歷程極相似，政治路也相攜互補，有異於一般區域立委喜歡往經濟、交通委員會鑽，馬文君長年在國防委員會，爭取地方經費時多半與林明溱、許淑華搭配。有趣的是兩人風格迥異，許淑華政黨色彩鮮明，一向被外界視為「藍到發亮」，馬文君卻曾被黨內人士質疑「藍皮綠骨」。
地方人士回憶過往，認為除了馬文君的個性，也與時代背景有關。馬文君在九二一地震後當選埔里鎮長，正是亟需重建的年代，年輕的馬文君不僅施政有魄力、有創意，也很同理災民處境，「大家一起走過艱苦的年代，很多人從那時支持她到現在」。馬文君在埔里鎮長時代大放異彩，後來和她競選立委的蔡培慧，當時還只是921重建委員會的小祕書。
人稱「馬姐」的馬文君私下豪邁四海，交朋友不看政黨顏色，加上勤跑基層，即便爭取的地方建設不算多，柔軟身段還是頗受好評，一位地方人士打趣道：「從同樣出身埔里的蔡煌瑯，2016年跳到濁水溪線選立委，就知道她紮根有多深」。
立委蔡培慧前幕僚也透露，3年前蔡培慧對上馬文君那仗，雖是歷年來差距最小的一次，其實蔡培慧選得相當辛苦，原因之一在很多基層綠營和「馬姐」私交不錯，即便覺得她做得不夠好，但「上台助講時就是罵不下去」。
地方人士說，馬文君非常「惜情」，即使從政近30年，團隊成員仍有不少父親時代班底，這些叔伯輩為她織就堅實綿密的地方網絡，也讓她即使當了多屆立委，團隊格局依舊local。許淑華則是換一個位置就換一個腦袋、不斷進化，以致國民黨縣長黨內初選時，明眼人都看得出來林明溱和馬文君比較合拍，民調結果「妹妹」許淑華仍超越了大她10歲的「馬姐」。
馬文君的先生王俊國是前花蓮縣長王慶豐之子，馬文君從政後，王俊國轉從商。對於馬文君為什麼長年待在國防外交委員會，地方多半不了解，也認為跟自己無關。即使這幾天新聞吵得凶，很多支持者還是搞不清發生什麼事，覺得不影響自己對馬文君的支持。一位地方人士認為，除非賴清德有辦法像去年立委補選一樣，於投一選區吹起一股蔡培慧旋風，否則難以撼動馬文君的根基。