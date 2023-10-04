蔣萬安明赴議會施政報告 三黨團關注損鄰條例、民進黨團將杯葛
台北市議會今（4）日開議，5日將進行市長施政報告。在市政議題上，藍綠白三黨團皆關注基泰大直案相關議題，以及市政府提案修鄰損條例；而國民黨團則計畫針對高端疫苗、雞蛋等議題發言；民進黨團部分，民進黨團總召簡舒培表示，以權宜問題進行杯葛，主要因國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰下令「別打柯」，但前市長柯文哲留不少爛攤，包含北市教育基金剩12億、北流及北藝墊付款問題都應報告清楚。
記者邱新博／台北報導
簡舒培表示，金溥聰說不打柯文哲，但此舉就是擺爛市政，因為柯文哲任內留下許多爛攤子，包含教育基金剩12億、北流墊付案、北藝爭議款，蔣萬安都應該要報告清楚；但在金下令不打柯的情況下，國民黨需要藍白合，蔣萬安是不是要放水？且在施政報告中又完全沒有，這些都會要求蔣萬安要說清楚，「蔣萬安要記得他是台北市長，不是藍白合的市長」。
國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀表示，針對民進黨團會上台杯葛，國民黨團也會適度因應，必要時做程序發言；包括中央不配合查雞蛋，以及高端疫苗的爭議，若家長反應不願學生打，改去外面診所，恐產生排擠效應，可能會提出是否由台北市政府自行採購疫苗。
另針對基泰大直案修改損鄰法令，會先看市府所提版本 ，是否有沒有需要調整的地方。預算部分，因北藝已經協議，不付款會生利息，黨團傾向支持市府做法，且已經按決議送監察院調查。但北流涉及柯市府預算，這筆帳誰認？理論上要向中央爭取。
民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩表示，施政報告將針對基泰大直案、時事題討論，至於重大法案則是基泰大直案針對建管處的法規，會提出民眾黨的版本，並呼籲市府採納，讓資訊更公開透明；另黨團不會杯葛施政報告，但會反應蔣萬安拜會黨團時間太晚，安排在10月23日，本會期又被排在各黨最後。