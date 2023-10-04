徐懷鈺攻蛋倒數3天！不只同台師弟高胥崴 「U:NUS整團都會來」
「平民天后」徐懷鈺日前推出台北小巨蛋演唱會同名主題歌曲〈倒數３秒〉，歌詞翻玩13首徐懷鈺經典歌名，更與人氣唱作男團U:NUS隊長高胥崴合作加入rap，巧妙結合中、英、台3種語言，旋律輕快洗腦，唱出融合Y2K與Z世代的獨特風格。〈倒數３秒〉MV今（4）日晚間8點上線，徐懷鈺首次挑戰Waacking及Vouging舞風，笑喊：「來看我整支舞不停甩手，希望歌迷可以感受到我的活力一百！」此外，徐懷鈺也搶先曝光10月7日《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》的驚喜：「不只有高胥崴，師弟U:NUS全團都會現身我的演唱會，讓大家感受一下我們的唱跳實力，一定會嗨到不想回家！」
記者楊穎軒／綜合報導
〈倒數３秒〉MV以魔球、鏡像、漂浮城市等畫面，呈現出魔幻的異時空感。徐懷鈺展現優雅獨特的女王魅力，穿上Y2K拼接風的粉藍色格紋套裝及帥氣馬甲黃色洋裝，幽默表示：「一看就知道我是F4賽車女郎。」高胥崴也讚師姐的裝扮：「很前衛又時尚。」〈倒數３秒〉結合兩種舞風搭配妝髮造型，風格鮮明別具特色，徐懷鈺透露拍攝趣事：「女舞者們為這首歌都綁上長辮子，在地上跳Vouging時，辮子會不小心甩到我，瞬間覺得好像辮子變鞭子。」MV中也以合成技術，設計迷你版徐懷鈺角色「徐三歲」客串其中，徐懷鈺分享：「我有個綽號是徐三歲，因為很多人喜歡我的笑容，希望自己能一直保有赤子之心跟純真的笑容。」
徐懷鈺為〈倒數３秒〉MV首次挑戰結合Waacking以及Vouging舞風，更特別請來台灣Waacking首屈一指的百川老師密集訓練，在兩週內將所有舞步熟悉，徐懷鈺透露：「原本只有Waacking，但編舞老師覺得我蠻適合Vouging，就決定再加入這個元素，也是我給自己的挑戰！」雖然她笑喊手甩到很痠，但也開心表示：「這兩種舞風組合就是完美又帥！」高胥崴在〈倒數３秒〉MV中扮演時空旅人，帥氣對嘴饒舌，雖然沒有被安排舞蹈部分，但在拍攝現場觀摩時，竟也快速花30分鐘學會〈倒數３秒〉的基本舞步，讓舞者忍不住誇讚：「厲害！學得比我快。」徐懷鈺也認可樂喊：「不愧是我師弟！下次合作要一起battle。」高胥崴則謙虛笑說：「沒想到手甩的速度那麼快，差點跟不上。」
《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》將於10月7日登場，MV搶先上線，帶大家一起最後總複習。徐懷鈺為首次攻蛋做足準備，開唱前每一天都到練舞室報到，心情緊張又興奮表示：「倒數3天，希望大家都來小巨蛋跟我開心唱一晚！」徐懷鈺日前推出「鈺姐擺爛風」專屬LINE貼圖，讓歌迷日常就能收藏她的身影及聲音，而演唱會現場也將販售徐懷鈺2023全新周邊商品，包括T-shirt、手燈、隨行杯、盲盒鑰匙圈+pick組、毛巾，更攜愛犬KIKI和LALA特別推出「萌寵系列」飛盤，和由徐懷鈺親自錄製「我要吃飯」、「我們出去玩嗎」等音效的錄音按鈕，讓歌迷也能與自己的寶貝寵物一起互動。《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、OK、萊爾富便利超商。