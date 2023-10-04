7-8月電子發票4大獎！115人抱走獎金2.28億 7成用載具存雲端發票
今（112）年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，特別獎中獎號碼為「21981893」，財政部也在今（4）日公布中獎清冊，其中這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項，總計有115名幸運得主，獎金合計超過新台幣2億2800萬元，對中其他獎項的獎金計24億500萬餘元。而在115位中獎得主中，有85位、逾7成使用載具儲存雲端發票，其中使用手機載具及會員載具中獎的雲端發票最多，各有35張及36張。
記者顏真真／台北報導
根據財政部財政資訊中心統計，這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項幸運得主計有115位，有85位是使用載具儲存雲端發票，其中有35人使用手機載具而中獎，有36位是用會員載具獎，另有6位採跨境電商電子郵件儲存雲端發票而中獎，也有6人用公用事業載具，還有2人使用電子票證儲存雲端發票中獎。
財政部也說明，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。
同時，為便利民眾儲存及管理電信帳單雲端發票，財政部也攜手國內5大電信業者，一同推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，立即享有電信帳單雲端發票無須每期歸戶並可統一管理的便利生活。
至於要如何使用載具儲存雲端發票？財政資訊中心表示，只要採取4步驟，一、安裝統一發票兌獎APP；二、申請或綁定手機條碼；三、設定領獎帳戶；四、設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎，而且還能享有雲端發票專屬獎，每期包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，對獎機會多1次。