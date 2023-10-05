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選戰倒數100天／4腳督民調一次看！賴近日民調下滑　柯侯成麻花捲

▲民進黨總統賴清德在各家的最新民調中都維持領跑地位。（圖／記者朱永強攝，2023.10.03）
▲民進黨總統賴清德在各家的最新民調中都維持領跑地位。（圖／記者朱永強攝，2023.10.03）

記者邱新博／台北報導

2024總統大選戰情逐漸白熱化，今（5）日也是選前倒數100天，目前檯面上有民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及連署中的鴻海創辦人郭台銘角逐總統大位。《NOWnews今日新聞》統整9月各大民調發現，賴清德依舊坐穩領跑位置，但9月民調有稍微下滑，侯友宜、柯文哲則在不同的民調呈現麻花捲狀況，互有領先，而郭台銘則不超過10%。

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《台灣民意基金會》部分，根據台灣民意基金會9月26日公布的最新「四腳督」民調顯示，賴清德為31.4％、柯文哲23.1％、侯友宜15.7％、郭台銘10.5％、13.6％尚未決定，5.8％沒意見、不知道、拒答；7月民調時賴清德支持度為33.9%、柯文哲20.5%、侯友宜18.0%、郭台銘15.2%、尚未決定7.4%、5.0％沒意見、不知道、拒答，賴清德浮動不大，侯、柯則互有增減。

《美麗島電子報》，美麗島電子報也在26日公布民調顯示，在四腳督對戰的情況下，賴清德拿到33.9%、柯文哲17.6%、侯友宜17.6%、鴻海創辦人郭台銘8.4%；回顧8月24日、25日、28日的民調，四腳督賴清德37.6%、柯文哲17.5%、侯友宜17.4%、鴻海創辦人郭台銘10.4%。賴清德、郭台銘在四腳督都有略微下滑。

《TVBS》，根據TVBS民調中心9月27日公布民調，賴清德增至34%維持領先，柯文哲22%居次，侯友宜略增至21%緊追，郭台銘降至9%居末。

《TVBS》 9月1日亦曾公布8月28日郭台銘宣布參選時民調，支持度仍以賴清德30%最高，柯文哲以23%居次，侯友宜 19%第三，郭台銘則以 14%居末。

《ETtoday民調雲》的9月民調，在四腳督情況下，賴清德32.0%、侯友宜24.5%、柯文哲20.7%、郭台銘13.2％。而從同媒體8月下旬民調則為賴清德35.3%、侯友宜21.4%、柯文哲17.6%、郭台銘17.2％。賴清德、郭台銘出現略為下滑趨勢。

《新頭殼》根據《新頭殼》10月2日民調，在四腳督的狀況下，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。與2個星期前的9月15日的四腳督局勢相較，賴清德 -1.18%、柯文哲 2.72%、侯友宜 0.85%、郭台銘 -1.7%、尚未決定-0.69%。

而《聯合報》27日公布最新2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德以30%支持度領先，後續分別為民眾黨參選人柯文哲的21%、以及國民黨參選人侯友宜20%。聯合報8月沒有做相關民調，該報透露5月迄今趨勢，侯友宜下降、賴清德緩緩上升、柯文哲變動不大。

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