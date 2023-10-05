選戰倒數100天／4腳督民調一次看！賴近日民調下滑　柯侯成麻花捲

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《美麗島電子報》，美麗島電子報也在26日公布民調顯示，在四腳督對戰的情況下，賴清德拿到33.9%、柯文哲17.6%、侯友宜17.6%、鴻海創辦人郭台銘8.4%；回顧8月24日、25日、28日的民調，四腳督賴清德37.6%、柯文哲17.5%、侯友宜17.4%、鴻海創辦人郭台銘10.4%。賴清德、郭台銘在四腳督都有略微下滑。
《TVBS》，根據TVBS民調中心9月27日公布民調，賴清德增至34%維持領先，柯文哲22%居次，侯友宜略增至21%緊追，郭台銘降至9%居末。
《TVBS》 9月1日亦曾公布8月28日郭台銘宣布參選時民調，支持度仍以賴清德30%最高，柯文哲以23%居次，侯友宜 19%第三，郭台銘則以 14%居末。
《ETtoday民調雲》的9月民調，在四腳督情況下，賴清德32.0%、侯友宜24.5%、柯文哲20.7%、郭台銘13.2％。而從同媒體8月下旬民調則為賴清德35.3%、侯友宜21.4%、柯文哲17.6%、郭台銘17.2％。賴清德、郭台銘出現略為下滑趨勢。
《新頭殼》根據《新頭殼》10月2日民調，在四腳督的狀況下，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。與2個星期前的9月15日的四腳督局勢相較，賴清德 -1.18%、柯文哲 2.72%、侯友宜 0.85%、郭台銘 -1.7%、尚未決定-0.69%。
而《聯合報》27日公布最新2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德以30%支持度領先，後續分別為民眾黨參選人柯文哲的21%、以及國民黨參選人侯友宜20%。聯合報8月沒有做相關民調，該報透露5月迄今趨勢，侯友宜下降、賴清德緩緩上升、柯文哲變動不大。