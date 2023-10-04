小犬颱風將通過綠島蘭嶼！氣象署發「國家級警報」 14級強風來襲
小犬颱風（國際命名：KOINU）穩定朝西移動，中央氣象署預報員朱美霖說明，小犬颱風今（4）日晚上會通過蘭嶼、綠島地區，氣象署也已發布「颱風強風告警」，提醒蘭嶼在今晚8點開始，將出現平均12級風、最大陣風14級的超強風力；此外，入夜過後東半部、南部山區雨勢將開始加大，其餘各地風雨也將明顯變強，民眾務必特別留意颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
小犬颱風中心今晚將通過綠島蘭嶼，隨後持續朝西前進，並在明日上午登陸並通過台灣陸地，下午中心出海慢慢遠離台灣，不過明晨小犬颱風中心接近台灣陸地時，整個颱風可能會有不規則的運動出現，因此實際登陸地點還無法判定，甚至不排除小犬颱風不登陸台灣，從巴士海峽通過，但機率較低。
朱美霖提及，在小犬颱風登陸台灣之前，須先特別留意的是風力的變化，尤其綠島蘭嶼地區首當其衝，氣象署也已針對蘭嶼發布「颱風強風告警」，蘭嶼在今晚8點開始，將出現平均12級風、最大陣風14級的超強風力。
此外，今日下午至明日，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島易有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。