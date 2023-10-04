特企／光陽電動車獻３大驚喜　 時尚彩光打進年輕市場

Ionex 光陽電動車全力相挺政府淨零目標 基隆首間專賣門市開幕共築「公益最有愛」綠能城市
為加速打造基隆市成為有愛的綠能城市，基隆市市長謝國樑積極推動「青年電動機車專案」，Ionex與市政府有志一同，期望能共同達成減碳、善盡社會公益目標。專案推出i-One都會版與S6Rex兩款暢銷車款，若符合「公益青年電動機車專案」身份，i-One都會版適用599單顆電池資費專案，僅需月繳599元搭配綁約60個月，就能享受i-One都會版的輕巧與靈活特色；S6Rex則可搭配1,099雙顆電池資費專案，月繳1,099元綁約60個月，就可免購車費享有S6Rex強烈個性與優異騎乘性能。
除了針對基隆地形及市民需求，量身嚴選i-One都會版與S6Rex作為「公益青年電動機車專案」的專案車款以外，Ionex 光陽電動車副總謝俊弘表示：「Ionex 光陽電動車也已於基隆佈建30座Ionex 換電站，更首度開設基隆第一間Ionex 光陽電動車專賣門市，以提供所有基隆民眾最深厚的造車底蘊及最暖心的換電體驗為目標持續擴增。」
Ionex 時尚出行i-One家族全新款式登場！彩光新色展現真我ｘ10吋車型十分安心
為搶攻年輕族群市場，Ionex光陽電動車針對旗下最為熱銷的i-One家族：i-One／i-One Air／i-One Fly全部換上新裝，以鏡幻銀與星幻白的兩款彩光特仕版；i-One & i-One Fly 也同步推出冰霜銀與亮紫新色，讓喜愛時尚的消費者都能恣意展現真我。光陽研發謝文瑄造型設計師表示：「光陽透過大數據調查，針對不同年齡層、居住地區等使用者分類建置人物誌資料庫分析各族群行為及偏好，本次新機種色彩規劃便是大數據分析結果，希望能打動年輕族群的消費者們。」
此外，光陽也持續傾聽消費者心聲，為身材較為嬌小的騎士們及渴望靈活穿梭都市的車主們量身打造，推出高強度10吋輪圈車型；i-One家族新款式不僅擁有75cm友善低座高，騎乘時可雙腳輕鬆著地、騎乘更加安心以外，也擁有更為輕巧靈活的優勢，搭配單向雙活塞卡鉗煞車規格，可有效提高制動力、減少煞車距離，添增行車主行動安全性。時尚彩光搭配全新款式同時出擊，讓消費者帥得開心、騎得安心！
「牽One要快」10月專屬優惠 加碼抽五星飯店住宿券「安全ｘ貼心10分滿分」
Ionex 光陽電動車把握年底購車熱潮，宣布推出10月專屬「牽One要快」優惠活動，除針對i-One家族三款車款皆有超強優惠外，只要購買全新10吋車款，光陽再加碼五星級飯店住宿券，讓車主低碳旅行之餘，更體驗最頂級的住宿享受。
「牽One要快」活動資訊：
【最佳比例】i-One Air：購車就送12個月免費騎到飽 (價值9,588元) 及Ionex 精品安全帽 (價值 2,200元)
【都會時尚】i-One都會版：白牌最低入手價 29,800元 (建議售價63,800-雙北政府補助28,800-Ionex加碼購車金5,200=29,800)
【飛長好騎】i-One Fly：購車就送18個月*499元/月資費折抵 (價值8,982元) 及Ionex 精品安全帽 (價值 2,200元)
「牽One要快」優惠活動讓民眾以最無負擔、最輕鬆的方式展開i-One電動機車的馭電生活，體驗「安全加分．貼心滿分」的10分滿分服務，活動期間只到 10月31日，即刻預約賞車！
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