▲20歲阿兵哥鼾聲過大被強迫放假治療！　醫提改善建議

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扁桃腺肥大第四期 鼾聲大作干擾同袍澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷表示，經檢查發現該患者的兩側扁桃腺肥大程度已是第四期，左右的扁桃腺已kiss在一起，晚上睡覺時因肌肉鬆弛，氧氣在嘴巴裡和扁桃腺空間振動，就會產生打鼾聲。由於白天很專注用鼻子呼吸，因此不會感覺有什麼異狀，這也是嚴重打鼾者，都是由枕邊人或同室人先知道。
高濃度自體血小板 減輕疼痛、促進傷口癒合由於這位阿兵哥的特別假不長，建議在開刀切除扁桃腺後，在傷口注射高濃度自體血小板，不但可以減輕開刀後的疼痛、調解發炎反應，也可以促進傷口癒合，手術三天後，阿兵哥已可吃軟質食物。一般手術可能要兩週後才能吃軟質食物。
在傷口注射高濃度自體血小板，即PRP療法，開刀前先抽患者的血液於特殊試管中離心後，分離出高濃度的血小板，這位扁桃腺開刀的阿兵哥，抽血約15西西，分離出約5西西的血小板，兩側開刀後的傷口分別各注入約2至3西西自體血小板。
高濃度自體血小板治療 可運用聽損、耳膜修補高濃度自體血小板的治療，也可運用在下鼻甲肥厚手術、噪音造成的聽損、耳膜修補等。徐毓婷強調，有癌症病史和服用抗凝血藥的病人，因血清中可能有癌細胞或血小板功能較差，就不適合做PRP的輔助治療。
徐毓婷說，因扁桃腺肥大造成打鼾的民眾，因睡眠中缺氧，比較高的機率會導致高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59428
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