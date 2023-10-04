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阮經天致歉10年前早退金馬！「帶著愧疚繼續工作」　泛淚感激劇組

▲ 阮經天為10年前在第50屆金馬獎上「早退」一事道歉，直言未來會一直帶著愧疚繼續做該做的事情。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ 阮經天為10年前在第50屆金馬獎上「早退」一事道歉，直言未來會一直帶著愧疚繼續做該做的事情。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／台北報導

由阮經天、李李仁、王淨等人主演的電影《周處除三害》於今（4）日在台北舉行首映，而該片一口氣入圍第60屆金馬獎共7項大獎，阮經天更以此片叩關金馬影帝，講到拍攝這部片的點滴，性情中人的他，突然眼眶泛淚，感激整個劇組。此外，阮經天於第50屆金馬獎急閃早退挨轟，他也趁此機會表達歉意，直言：「會帶著愧疚繼續做每天要做的事情。」並表示希望可以活久一點，一直到第100屆金馬獎。

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談到身為「準金馬影帝」心情，阮經天謙虛表示：「運氣很好，這些人都超棒，我們拍的時候大家感情都好，感情好最直接的就是給大家力量，這是所有夥伴的功勞，我自己算平靜，因為如果心情可以平和的更好一點，才能把這些人聚集在一起拍更好的片。」阮經天在公布入圍後，於半夜在社群媒體發表感受，他提到：「回家才可以有時間安靜一下，想一想，說真的這麼多年來，到現在有人願意相信我，滿感動的。」

▲ 阮經天與《周處除三害》劇組，包含演員王淨、謝瓊煖等，還有該片監製李烈一起出席電影首映會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼李烈（下圖）還原與阮經天（上圖）和解過程。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ 阮經天與《周處除三害》劇組，包含演員王淨、謝瓊煖等，還有該片監製李烈一起出席電影首映會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
說著說著阮經天竟眼眶泛淚，似乎心有戚戚焉，他感激的說道，在這種比較特別的日子，想要跟在乎的人分享，「這兩天宣傳，我會沒有辦法靜下心來，很難去思考未來要做什麼。」他透露，監製李烈對他說不要太興奮，會很容易失去理智跟從容，「這是集合大家心血的一部作品，我不會讓大家努力白費。」

近日李烈也在臉書分享，曾經不搭理阮經天10年，直到拍這部片時才和解，受訪時，她透露和解過程，「那個東西就是......我就是年紀大、小家子氣，生他的氣。他（阮經天）有一次說是不是在生我的氣，就這樣子沒事了，10年來，天啊，我還有幾個10年。」此外，阮經天10年前金馬獎上的「早退事件」，在當時引起議論，一晃眼10年後，他以電影《周處除三害》強勢回歸，還入圍金馬獎最佳男主角，回想起這些年的心情，阮經天誠懇的說：「很多事情不是我嘴巴道歉就可以解決的，我唯一的能做的事情，就是帶著愧疚繼續做每天要做的事情，希望我活久一點撐到金馬100。」

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