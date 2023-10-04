是你嗎？統一發票12年創造755位千萬富翁 卻也有262人沒來領獎
今（112）年7-8月期統一發票已開過獎，再為台灣創造17位千萬富翁。根據財政部統計，統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年5-6月期累計75期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票破千張，達到1017張，已兌領755張，也就是說，這12年來統一發票已為台灣創造755位千萬富翁。不過，至今也有262張千萬中獎發票沒來領獎，其中包括今年5-6月期千萬大獎，還有5名幸運兒沒來領獎，兌獎期限至今年11月6日。
記者顏真真／台北報導
為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部賦稅署自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至今年5-6月期累計75期，可兌領特別獎之中獎發票共有1017張，已兌領755張，也就是說，統一發票也為台灣創造了755位千萬富翁。
不僅如此，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼也已在9月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間自10月6日至明年1月5日，不過，賦稅署表示，今年5-6月期仍有5張中千萬元發票未來領獎，包括在台北市西門町阿宗麵線消費的中獎發票，領獎期限至今年11月6日，也就是說，還有合計22個1000萬元特別獎等待中獎民眾領取。
賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
為避免錯失領獎先機，賦稅署也建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎。